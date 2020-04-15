ANTALYA Serik'te gönüllüler maske üretiyor - Son Dakika

Serik'te gönüllüler maske üretiyor

SERİK Belediyesi'nin kurduğu atölyede gönüllüler maske üretimine başladı.

Serik Belediye Başkanlığı toplantı salonuna kurulan atölyede, belediye çalışanları ve gönüllülerden oluşan 20 kişilik ekiple seri şekilde maske üretimine başlandı. Atölyede çalışanların tamamı gönüllülerden oluşurken, çalışanlar atölyede kullandıkları dikiş makinelerini de evlerinden veya iş yerlerinden getirdi.

Gönüllü olarak makinesiyle çalışmaya gelen Havvana Demir, Mesleğim terzilik. Belediye bünyesinde kurulan atölyede maske üretimi yapılacağını duyunca gönüllü olarak geldim. Buradan hiçbir ücret almıyorum. Hedefimiz günde 30 bin maske üretmek. Bu zor günleri en kısa sürede atlatacağımıza inanıyorum dedi.

Belediye yetkilileri maske üretimine katkı sağlamak isteyen gönüllülere kapılarının açık olduğunu kaydetti.