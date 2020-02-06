Antalya serik'te ırmak taştı, işletmeler ve tarım arazilerini su bastı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya serik'te ırmak taştı, işletmeler ve tarım arazilerini su bastı - Son Dakika

Antalya serik'te ırmak taştı, işletmeler ve tarım arazilerini su bastı

6 saat önce

Serik'te ırmak taştı, işletmeler ve tarım arazilerini su bastı (2)TAŞKIN ONLARIN İŞİNE YARADIAntalya'nın Serik ilçesinde, aşırı yağış ve karların erimesiyle taşan Köprüçay Irmağı, bazı restoranlar ile tarım arazilerini su altında bırakırken, suyla birlikte sürüklenen ağaç parçaları...

Serik'te ırmak taştı, işletmeler ve tarım arazilerini su bastı (2)

TAŞKIN ONLARIN İŞİNE YARADI

Antalya'nın Serik ilçesinde, aşırı yağış ve karların erimesiyle taşan Köprüçay Irmağı, bazı restoranlar ile tarım arazilerini su altında bırakırken, suyla birlikte sürüklenen ağaç parçaları vatandaşların işine yaradı. Bölgede çiftçilik yapan Mustafa ve Fatma Gündoğdu çifti, ağaç parçalarını toplamak için ırmak kenarına geldi. Suyun içinden tahta parçalarını toplayan Gündoğdu çifti, parçaları serayı ısıtmak amacıyla yakmak için kullanacaklarını söyledi. Çift, ırmak taştığında sürüklenen ağaç parçalarını toplayıp, bu şekilde kullandıklarını kaydetti.

Antalya serik'te ırmak taştı, işletmeler ve tarım arazilerini su bastı

Antalya, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 06:19 Kaynak: DHA
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