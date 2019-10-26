Son Dakika Haberleri: Antalya serik'te jandarmadan huzur uygulaması
Son Dakika Güncel Antalya serik'te jandarmadan huzur uygulaması

Antalya serik'te jandarmadan huzur uygulaması

1 saat önce

Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 56 iş yerinde huzur uygulaması yaptı.

Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 56 iş yerinde huzur uygulaması yaptı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Çandır, Abdurrahmanlar, Gebiz, Kayaburnu, Yukarı Kocayatak mahallelerindeki seralarla soğuk hava depolarında huzur uygulaması yaptı. Jandarmanın sorumluluk bölgesindeki 56 iş yerindeki denetimlerde çalışan personele kimlik yoklaması yapan ekipler, GBT uygulaması da gerçekleştirdi.

Jandarma ekipleri sorumluluk bölgesindeki iş yerlerinde her 15 günde bir huzur uygulaması yapılacağını belirtti.

Antalya serik'te jandarmadan huzur uygulaması

Jandarma, serik, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 12:16 Kaynak: DHA
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