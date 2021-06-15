ANTALYA SERİK'TE KAZA: 2 YARALI - Son Dakika

ANTALYA'nın Serik ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin refüjdeki ağacı devirip, karşı şeride geçtiği ve 2 araca çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Serik ? Belek yolu Otogar mevkiinde meydana geldi. Abdulmuttalip Turgut idaresindeki 07 APD 226 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen sebeple sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Refüjdeki ağacı deviren kamyonet karşı şeride geçerek, 07 FAV 38 plakalı hafif ticari araç ile 07 AGP 530 plakalı cipe çarptıktan sonra durabildi. Kazada Abdulmuttalip Turgut ile Ali Rıza Işıklı yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Serik Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Araçlar ise çekiciyle kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.