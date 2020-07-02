ANTALYA Serik'te otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

ANTALYA Serik'te otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Serik'te otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralıANTALYA'nın Serik ilçesinde otomobil ile kamyonetin karıştığı kazada 3 kişi yaralanırken, 2 yaşlarında bir çocuk yara almadan kurtuldu.

Serik'te otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

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ANTALYA'nın Serik ilçesinde otomobil ile kamyonetin karıştığı kazada 3 kişi yaralanırken, 2 yaşlarında bir çocuk yara almadan kurtuldu.

Antalya? Serik D400 karayolu Serik ilçesi Çandır kavşağında Erkan Zeybek'in kullandığı 42 EKH 83 plakalı otomobil, saat 19.30 sıralarında Serik istikametinden Antalya istikametine seyir halindeyken, kavşakta diğer yönden gelen Harun Limoncu'nun kullandığı 07 YKB 53 plakalı kamyonetle çarpıştı.Çarpışmada her iki araçta ağır hasar meydana gelirken, otomobilde bulunan Erkan Zeybek, eşi Özlem Zeybek çeşitli yerlerinden yaralandı. Araçta bulunan 2 yaşındaki Kadir Furkan ise kazadan yara almadan kurtuldu.Olay yerine çağrılan 112 ekipleri kaza yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Özlem Zeybek tedavisi yapıldığı sırada sürekli oğluna bir şey olup olmadığını sordu. Sağlık ekipleri de 'Oğlunuzda bir şey yokö diyerek kadını yatıştırmaya çalıştı.Kamyonet sürücüsü Harun Limoncu ise sıkıştığı aracından itfaiye ekiplerince çıkarılmasının ardından hastaneye sevk edildi.Özlem Zeybek ile oğlu Kadir Furkan Antalya Kepez Devlet Hastanesi'ne, kocası Erken Zeybek ise Serik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza nedeniyle kapanan karayolunda uzun kuyruklar oluştu. Karayolunda ulaşım tek şeritten verildi.

Antalya, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 21:30 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Serik'te otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Son Dakika

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