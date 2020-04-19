ANTALYA Serik'te pamuk ekimi başladı - Son Dakika

Serik'te pamuk ekimi başladı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde yetiştirilen sezonun ilk pamuk tohumları toprakla buluştu. Geçen yıl 26 bin dekar alanda ekim yapılırken, bu yıl ekim alanı 30 bin dekara çıktı.

Serikli çiftçiler pamuk üretimi sürecine başladı. Geçen yıl 26 bin dekar alanda pamuk ekimi yapılırken, 9 bin ton rekolte elde edilen ilçede bu yıl ANTBİRLİK ve özel sektörden 52 bin tondan fazla çekirdek tohumu alındığı ve 30 bin dekar alanda ekim gerçekleştirileceği belirtildi.

Kuşlar Mahalle Muhtarı ve çiftçi Akif Küçük, "İnşallah bu yıl hayırlı ve uğurlu olur. Devletimizden de çiftçilerimiz için desteklerini bekliyoruz. Tarlalarımıza ekecek başka bir şey olmadığı için pamuk ekiyoruz. Devletten de emeğimizin karşılığını inşallah alacağız diyoruz. Geçen sezon pamuk güzel para etti ve emeğimizin karşılığını aldık. İnşallah bu sene de iyi olur" dedi.