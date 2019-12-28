Antalya serik'te polis ve jandarmadan uygulama - Son Dakika
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Antalya serik'te polis ve jandarmadan uygulama

6 saat önce

Serik'te polis ve jandarmadan uygulamaANTALYA'nın Serik ilçesinde, yurt genelinde eş zamanlı olarak yapılan Türkiye Güven Huzur Uygulaması (2019/7) kapsamında polis ve jandarmanın katılımıyla uygulama yapıldı.

Serik'te polis ve jandarmadan uygulama

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, yurt genelinde eş zamanlı olarak yapılan Türkiye Güven Huzur Uygulaması (2019/7) kapsamında polis ve jandarmanın katılımıyla uygulama yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen uygulama kapsamında Serik'te Kaymakam Mehmet Kurdoğlu gözetiminde, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan ile İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Ayhan Aktürk eşliğinde, polis ve jandarmadan ekipleri D-400 karayolunda durdurulan araçlarda, sürücü ve yolcuların kimlik sorgulamalarını ve üst aramalarını yaptı, araçlar da arandı.

Uygulamada kural ihlali yapanlara cezai işlem uygulandı.

Antalya serik'te polis ve jandarmadan uygulama

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Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 06:14 Kaynak: DHA
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