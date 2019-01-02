Son Dakika Haberleri: Antalya Serik'te Sağanak Sonrası Tarım Alanları ve Kamp Sahalarını Su Bastı

Antalya Serik'te Sağanak Sonrası Tarım Alanları ve Kamp Sahalarını Su Bastı

31 dakika önce

Serik'te sağanak sonrası tarım alanları ve kamp sahalarını su bastı (2)VİLLALARI SU BASTISerik'te dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle Belek ve Kadriye mahallelerinde bulunan 4 ayrı sitedeki 50'ye yakın villada su baskınları meydana geldi.

Serik'te sağanak sonrası tarım alanları ve kamp sahalarını su bastı (2)

VİLLALARI SU BASTI

Serik'te dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle Belek ve Kadriye mahallelerinde bulunan 4 ayrı sitedeki 50'ye yakın villada su baskınları meydana geldi. Villaların birinci katları tamamen sular altında kalırken, içerisinde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT ekipleri ve itfaiye birimleri bölgede su tahliye çalışmaları yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 07:52 Kaynak: DHA

Belek, serik, Güncel
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