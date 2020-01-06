Antalya serik'te şiddetli yağış; dereler taştı - 15 mahalleyi bağlayan yol kapandı - Son Dakika
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Antalya serik'te şiddetli yağış; dereler taştı - 15 mahalleyi bağlayan yol kapandı

7 saat önce

Serik'te şiddetli yağış; dereler taştı (3)15 MAHALLEYİ BAĞLAYAN YOL KAPANDISerik ilçesinde şiddetli yağış etkisini sürdürürken, Kökez Mahallesi mezbaha yanında bulunan derenin taşması sonucu 15 mahalleyi birbirine bağlayan grup yolu ulaşıma kapandı.

Serik'te şiddetli yağış; dereler taştı (3)

15 MAHALLEYİ BAĞLAYAN YOL KAPANDI

Serik ilçesinde şiddetli yağış etkisini sürdürürken, Kökez Mahallesi mezbaha yanında bulunan derenin taşması sonucu 15 mahalleyi birbirine bağlayan grup yolu ulaşıma kapandı. Birçok araç yolda kalırken, su nedeniyle geçemeyen araç sürücüleri geri dönmek zorunda kaldı. Sel sularının kapattığı yolda bir kamyonet mahsur kaldı. Serik Belediyesi'ne bağlı kepçe yardımıyla kamyonet kurtarıldı. Bunun yanında Eminceler, Belek ve Karadayı mahallelerindeki tarım arazileri de sular altında kaldı.

'HER YIL İKİ ÜÇ DEFA TAŞKIN OLUYOR'

Derelerin taşması sonrası Kerim Top'a ait içerisinde biber ekili olan cam seralar suyla doldu. Kerim Top, Yıllardır biz burada üretim yapıyoruz. DSİ yetkilileri daha önce geldi buraları inceledi. Dereler temizlenmediği için sürekli burada her yıl iki üç defa taşkın oluyor. Su basması nedeniyle ürettiklerimiz de zarar görüyor dedi.

Öte yandan, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, yaptığı açıklamada, yağış dolayısıyla az sayıda su baskını ihbarı aldıklarını belirterek, Meteorolojik uyarılar kapsamında hazır şekilde bekliyoruz dedi.

Antalya serik'te şiddetli yağış; dereler taştı - 15 mahalleyi bağlayan yol kapandı

serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:07 Kaynak: DHA
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