Antalya-serik'te şiddetli yağış; dereler taştı-ek - - Son Dakika

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Antalya-serik'te şiddetli yağış; dereler taştı-ek -
6 saat önce
Serik'te şiddetli yağış; dereler taştı-Ek - (Portakal bahçeleri su altında kaldı )
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:01 Kaynak: DHA
ANTALYA-Serik'te şiddetli yağış; dereler taştı-Ek - (Portakal bahçeleri su altında kaldı )
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