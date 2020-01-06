Antalya-serik'te şiddetli yağış; dereler taştı-ek - - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya-serik'te şiddetli yağış; dereler taştı-ek - - Son Dakika

Antalya-serik'te şiddetli yağış; dereler taştı-ek -

6 saat önce

Serik'te şiddetli yağış; dereler taştı-Ek - (Portakal bahçeleri su altında kaldı )

ANTALYA-Serik'te şiddetli yağış; dereler taştı-Ek - (Portakal bahçeleri su altında kaldı )

Antalya-serik'te şiddetli yağış; dereler taştı-ek -

serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:01 Kaynak: DHA
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