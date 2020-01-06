Antalya serik'te şiddetli yağış dereleri taşırdı-hortum seraları vurdu - Son Dakika

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Antalya serik'te şiddetli yağış dereleri taşırdı-hortum seraları vurdu
6 saat önce
ANTALYA Serik'te şiddetli yağış dereleri taşırdı-HORTUM SERALARI VURDU (2)
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:42 Kaynak: DHA
ANTALYA Serik'te şiddetli yağış dereleri taşırdı-HORTUM SERALARI VURDU (2)
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