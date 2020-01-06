Antalya serik'te şiddetli yağış dereleri taşırdı-hortum seraları vurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya serik'te şiddetli yağış dereleri taşırdı-hortum seraları vurdu - Son Dakika

Antalya serik'te şiddetli yağış dereleri taşırdı-hortum seraları vurdu

6 saat önce

ANTALYA Serik'te şiddetli yağış dereleri taşırdı-HORTUM SERALARI VURDU (2)

ANTALYA Serik'te şiddetli yağış dereleri taşırdı-HORTUM SERALARI VURDU (2)

Antalya serik'te şiddetli yağış dereleri taşırdı-hortum seraları vurdu

serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:42 Kaynak: DHA
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