Antalya serik'te şiddetli yağış dereleri taşırdı-3 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya serik'te şiddetli yağış dereleri taşırdı-3 - Son Dakika

Antalya serik'te şiddetli yağış dereleri taşırdı-3

7 saat önce

ANTALYA Serik'te şiddetli yağış dereleri taşırdı-3.

ANTALYA Serik'te şiddetli yağış dereleri taşırdı-3

Antalya serik'te şiddetli yağış dereleri taşırdı-3

serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:54 Kaynak: DHA
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