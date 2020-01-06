Antalya serik'te şiddetli yağış dereleri taşırdı-3 - Son Dakika

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Çelik'ten alevi şehit asker açıklaması: Devlet şehit ailesinin isteğine göre tören yapmaktadır

Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti

Meteoroloji 10 il için için kuvvetli yağış uyarısı yaptı