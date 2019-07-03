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ANTALYA Serik'te taksicilerin eylemi sürdü

17 dakika önce

Serik'te taksicilerin eylemi sürdüAntalya'nın Serik ilçesindeki taksiciler dün başlattıkları eylemi sürdürdü.

Serik'te taksicilerin eylemi sürdü
Antalya'nın Serik ilçesindeki taksiciler dün başlattıkları eylemi sürdürdü.
Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi'ndeki taksicilerin eylemi bugün de devam etti. Boğazkent Taksi Kooperatifi bünyesindeki taksiciler dün sabah saatlerinden itibaren başlattıkları eylemlerinde bugün de bir otelin önünde topladı. Otellerdeki rent a car firmalarının korsan taşımacılık yaptığını öne süren taksiciler Bu sorun çözülünceye kadar, eylemimiz sürecek derken, Serik Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı Sedat Karagöz, Dün başlattığımız eylem bugün de devam ediyor. Henüz bir çözüm yolu bulamadık. Yaptıkları, yasal değil. Bu işten sonuç alıncaya kadar eylemimiz sürecek. U dönüşü yok dedi.
Kooperatif Başkanı Hüseyin Ay da Bugün eylemimizde ikinci günümüz. Henüz istediğimiz sonucu alamadık. Belediye başkanımızla görüştük. Otel sahibi ise bizi ciddiye almadı. Bu otelden rent a car çıkıncaya kadar eylemimiz devam edecek diye konuştu.
ANTALYA Serik'te taksicilerin eylemi sürdü
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:56 Kaynak: DHA
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