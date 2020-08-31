ANTALYA Serik'te Zafer yürüyüşü - Son Dakika

Serik'te Zafer yürüyüşü

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla CHP tarafından zafer yürüyüşü düzenlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında CHP Serik ilçe başkanlığı tarafından yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe Serik Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Recep Savaş, Serik Ulaştırma Hizmetleri Odası Başkanı Sedat Karagöz, Serik Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Bayar Savran, Serik ve Çevresi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefaleti Kooperatifi Başkanı Ali Gülaydın, Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkan Yardımcıları Mehmet Günal, Genç Parti İlçe Başkanı Hasan Çelik ve vatandaşlar katıldı.

Salı pazarı meydanında toplanan kalabalık ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla Çınaraltı Meydanı'na kadar yürüdü. Katılanlar hep birlikte 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diye tempo tutarken, İzmir Marşı ve 10. Yıl Marşı ile Sarı Saçlım Mavi Gözlüm şarkılarını birlikte söyledi.

CHP İlçe Başkanı İbrahim Demir, Emniyet güçlerine, siyasi parti başkanlarına, STK başkanlarına bu desteği, bu gücü, bu 30 Ağustos'u bize yaşattığınız için hepinize teşekkür ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı bir siyasi partinin bayramı değildir. 30 Ağustos Zafer Bayramı bütün ülkenin kuruluş ve kurtuluş bayramıdır. Bu yürüyüşe hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan herkesle birlikte kutladık dedi.