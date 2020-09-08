ANTALYA Serik'teki orman yangınında 5 hektar yandı - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı.

*- Yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürülen yangında 5 hektar orman alanı zarar gördü.

Serik'e bağlı Yumaklar Mahallesi Gözler mevkisindeki ormanlık alanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Sebebi henüz bilinmeyen yangını gören çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine yangın bölgesine jandarma ve yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 1 helikopter ile 14 arazöz, iş makinesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 2 itfaiye aracı ve 2 su tankerinin yanı sıra çok sayıda personel yangın söndürme çalışmalarına başladı.

Yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucu yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı. 2 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında 5 hektar orman alanı yandı. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangınla ilgili soruşturmayı sürdüren jandarma ekipleri sabotaj ihtimalini de değerlendiriyor.