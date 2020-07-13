ANTALYA Serinlemek için girdiği Köprüçayı Irmağı'nda boğuldu - Son Dakika

ANTALYA Serinlemek için girdiği Köprüçayı Irmağı'nda boğuldu

Serinlemek için girdiği Köprüçayı Irmağı'nda boğulduANTALYA'nın Serik ilçesinde Suriye uyruklu Ömer Elubeyd (21), serinlemek için girdiği Köprüçayı Irmağı'nda boğuldu.

Serinlemek için girdiği Köprüçayı Irmağı'nda boğuldu

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ANTALYA'nın Serik ilçesinde Suriye uyruklu Ömer Elubeyd (21), serinlemek için girdiği Köprüçayı Irmağı'nda boğuldu.

Serik ilçesi Belkıs Mahallesi Köprüçayı Irmağı'na 3 arkadaşıyla birlikte gelen Suriye uyruklu Ömer Elubeyd, saat 17.30 sıralarında serinlemek için ırmağa girdi. Irmağın akıntısına kapılan Elubeyd, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Elubeyd'in çırpındığını fark eden arkadaşları, yardım etmek istedi. Ancak akıntı Elubeyd'i ırmağın derinliklerine sürükleyince yardım edemediler.

Arkadaşlarının durumu 112'ye bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Elubeyd'in ırmakta kaybolduğunu tespit edince Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma, İnsani Yardım Arama ve Kurtarma (İYAK) ekiplerinden yardım istedi.

Bir süre sonra olay yerine gelen İYAK ekiplerinin dalgıçları, 2 saatlik çalışma sonucu Elubeyd'in cesedini kaybolduğu yerde buldu. Suya indirilen zodyak botla Elubeyd'in cesedi karaya çıkarıldı. Müdahala eden sağlık ekipleri, Elubeyd'in öldüğünü tespit etti.

Elubeyd'in cenazesi olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından ambulans ile Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Elubeyd'in ölüm haberini alan yakınları fenalık geçirdi.

Geçen hafta da aynı ırmakta 16 yaşındaki Tayfun Karaşahin yaşamını yitirmişti.

Jandarma, Suriye, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 22:36 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Serinlemek için girdiği Köprüçayı Irmağı'nda boğuldu - Son Dakika
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