Antalya servet özkök: eğitimde merkezimiz 'insan? - Son Dakika

Servet Özkök: Eğitimde merkezimiz 'insan'

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) ? Anaokulundan liseye eğitimin tüm aşamalarında hizmet verdiklerini ifade eden Mektebim Koleji Genel Müdürü Servet Özkök, eğitim sistemlerinin merkezinde sadece insan olduğunu vurguladı. Özkök, 'Eğitimi bilmeyenler için bu sektör sürdürülebilir olamaz. Hediyelik eşya satarak bu iş sürdürülebilir olmaz. Önce eğitim vereceksiniz" dedi.

Mektebim Koleji, Antalya'daki kampüsü ve eğitim çalışmalarıyla ilgili kent merkezindeki bir otelde Mektebim Koleji Genel Müdürü Servet Özkök, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sancak, Mektebim Koleji Yabancı Diller Müdürü Lale Muti, Antalya Kampüs Müdürü Serkan Uzun, Genel Müdür Yardımcısı Banu Gürün'ün katıldığı bir toplantı düzenledi. Anaokulundan liseye eğitimin tüm aşamalarında hizmet verdiklerini ifade eden Genel Müdür Servet Özkök, eğitimde insanı merkeze aldıklarını ifade etti.

'EĞİTİMDE KAZANILAN EĞİTİME HARCANIYOR'

Şirketlerin de insanlar gibi yaşlandığına dikkat çeken Özkök, yaşlanmanın önüne geçmek adına sürdürülebilirliğe önem verdiklerini ve 8 ay önce yönetim kadrosunun tamamen değiştiğini, böylece yönetimin öğrenciyi ve öğretmenleri merkeze aldığını kaydetti.

Çocukların geleceğine yön veren öğretmenlerin önemini belirten Özkök, 'Öğretmenlerimize tamamlayıcı sağlık sigortası yaptık. Öğretmen çocuklarımızın tamamını yüzde 100 burslu okutmaya başladık. Mektebim'in yönetim kadrosu ve hissedarlık yapısı değişti. Büyük ortağımız Sancak Grup, eğitimden kazandığını eğitime yatıracağını bildirdi. Diğer yerlerde patron varken bizde hissedarlar var" dedi.

Öğrencilerin yabancı dil kazanımı konusuna büyük önem verdiklerini de ifade eden Özkök, aynı zamanda öğrencileri sosyal sorumluluk projeleriyle yetiştirdiklerini aktardı.

'HEDİYELİK KUPA SATMAKLA BU İŞ OLMAZ'

Özkök, 'İşi bilmeyen kısa vadede büyük paralar kazanma umuduyla sektöre giren yatırımcılar battı. Eğitim sektörü de böyle oldu. Bu sektörde bakış açısı 'Şu kadar öğrenci gelir bu kadar para alınır', ama öyle değil. Bu sektör bilmeyen için sürdürebilir olmaz. Bizim patronumuz yok, yatırımcımız var. Yatırımcılarımız bu işi eğitimcilere bıraktı. Hediyelik eşya kupa satarak bu iş sürdürülebilir olmaz. Önce kaliteli eğitim vereceksiniz."

Mektebim Kolejinin Sancak Grup bünyesinde olduğunu, insana dokunmak için eğitim sektörüne girdiklerini ifade eden Mektebim Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sancak ise 'Özel eğitim sektöründe son dönemlerde sıkıntılı bir süreç yaşanıyor. Biz buradan kazandığımızı yine eğitim işine yatırım yaparak bu işi büyütmeye devam edeceğiz. Bizim amacımız 200-300 okula ulaşmak değil, ilk etapta niteliğe önem vereceğiz" diye konuştu.

YABANCI DİL ÖĞRETMENLERİNE ELEŞTİRİ

Mektebim Koleji Yabancı Diller Müdürü Lale Muti, okullarındaki yabancı dil eğitim sistemine ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'de üniversitelerden mezun olan öğretmenlerin dahi dil konusunda donanımlı olmadığını kaydeden Muti, '4 yaşındaki ve 18 yaşındaki çocuğa aynı metotla İngilizce öğretiliyor. Türkiye'nin en önemli sorunu da biz bu işe çok geç başlıyoruz. Biz okul olarak, 2020-2021 döneminde erken çocukluk döneminde 5 yaş gruplarına yarım dönem İngilizce edindirme yoluna gideceğiz. Sanatsal faaliyet, matematik, mutfak faaliyet gibi etkinliklerde dil edinecekler. 3'üncü sınıfta öğrencileri İngilizce konuşur hale getirmek istiyoruz" dedi.