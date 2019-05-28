Son Dakika Haberleri: ANTALYA SERVİS MİNİBÜSLERİ ÇARPIŞTI 2 YARALI

ANTALYA SERVİS MİNİBÜSLERİ ÇARPIŞTI 2 YARALI

1 dakika önce

Antalya'da iki servis minibüsünün çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı.

ANTALYA SERVİS MİNİBÜSLERİ ÇARPIŞTI 2 YARALI, System.String[]
Antalya'da iki servis minibüsünün çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı. Kaza yapan araçlardan biri sokak üzerindeki bir evin balkonuna girmek üzereyken durabildi.
Kaza, saat 00.30 sıralarında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Dans gösterisi yapan bir grubu iş çıkışında evlerine bırakan İlyas Akça yönetimindeki 07 C 0238 plakalı servis minibüsü, 3023 Sokak'ta bir kişiyi bıraktıktan sonra yola çıktı. Bu sırada Ziya Taştan yönetimindeki 07 FEB 47 plakalı servis minibüsü, önüne çıkan Akça'nın kullandığı araçla çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan iki araç sokağın köşesindeki apartmanın bahçe duvarlarını kırıp durabildi. Akça'nın kullandığı minibüsün ise apartmanın zemin katında bulunan dairenin balkonuna çarpmak üzere olduğu görüldü. Akça'nın kullandığı araçta bulunan 10 kişiden Mehmet Çelik ve Seniha Kurnaz hafif yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulansla yakında bulunan hastaneye götürüldü.
Kaza yapan araçta bulunan dansçılar, gelen başka bir araçla evlerine götürüldü. Polis ekibinin incelemesinin ardından kaza yapan araçlar çekici yardımıyla çekildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:25 Kaynak: DHA
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