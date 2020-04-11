Antalya sessizliğe büründü, yasağa uymayanlara ceza (2) - Son Dakika

KONYAALTI SAHİLİ, TARİHİ BİR GÜN YAŞADI

Antalya kent merkezindeki Kazım Özalp Caddesi'nde denetim yapan polisler, evleri ile kaldıkları pansiyonlardan ekmek almak için çıkan 7 kişiyi durdurdu. Polisin uyarısına rağmen adreslerine dönmeyen 7 kişiye, 3150'şer lira para cezası kesildi. Tepki gösteren bir vatandaş, "Böyle ceza mı olur? Biz ne yiyeceğiz?" dedi.

Denetimde kalacakları yerleri olmadığını öne süren 5 kişi ise, polis aracıyla belediyeye ait konuk evine götürüldü.

Öte yandan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili , en sessiz gününü yaşadı. Kış aylarında dahi vatandaşların yürüyüş yaptığı sahilde bugün sadece kuş sesi duyuldu. Hava sıcaklığının 23 dereceyi göstermesine rağmen sahile adım atan olmadı.

Antalya'yı Kemer ilçesine bağlayan karayolundaki boşluk drone ile görüntülenirken, kentin en geniş ve işlek caddesi 100. Yıl Bulvarı kamuda görevli araçlara kaldı.