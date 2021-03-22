ANTALYA Sevgi dolu açılış - Son Dakika

Sevgi dolu açılış

Dünya Down Sendromlu Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında Antalya Down Sendromlular Derneği'nce kutlama töreni gerçekleştirildi.

Törende ayrıca Kepez Belediyesi'nce tahsis edilen ve 'Sevgi Atölyesi' adı verilen sanat atölyesine dönüştürülen binanın açılışı yapıldı.

Açılış törenine Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdai Vural, Çamlıbel Halk Eğitimi Müdürü İbrahim Ethem Çarkcı, Teomanpaşa Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hikmet Karataş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ın eşi Selda Ulucan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şubesi Müdürü Fatin Ilter, bazı meslek odalarının ve Antalya'da yerleşik yabancıları tek çatı altında toplayan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, down sendromlu çocuklar ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Antalya Down Sendromlular Derneği Başkanı Gülcan Ay, down sendromluların algılarıyla, duygularıyla çok özel insanlar olduğuna dikkat çekti. Gülcan Ay, İŞ-KUR, Kepez Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve bağlı halk eğitimi merkezlerinin işbirliğinde sağlanan eğitimle engelleri aşabildiklerini, meslek sahibi olup çalışarak aile ekonomilerine katkıda bulunabildiklerini kaydetti. ÖZEL BİREYLERDEN MEHTERAN TAKIMI

Gülcan Ay, oluşturdukları 'Sevgi Evi'nde sağlanan mesleki ve beceri kursları sayesinde özel bireylerden oluşturulan ve Türkiye de ilk olan Mehteran Takımı, 'Meleklerin Dansı' adlı dans grubu, annelerden de halk oyunları ekibi oluşturulduğunu anlattı. Ay, "Atölyelerimizde çocuklarımız anneleriyle birlikte seramik ve el sanatları ve müzik çalışmaları da yapıyor. Ayrıca istihdama dönük mesleki eğitimler veriyoruz" dedi.

Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdai Vural ise "Özel çocuklarımız göz bebeklerimizdir. Onların mutluluğuna ortak olmak mutluluğun en güzelidir" derken, down sendromlu çocukların eğitimlerine Çamlıbel ve Teomanpaşa halk eğitim merkezleriyle destek verdiklerini söyledi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de Antalya Down Sendrolular Derneği ile işbirliği yapıp, her türlü desteği verdiklerini, 'Sevgi Evi'nin büyütülmesi için de çaba gösterdiklerini ifade etti. Tütüncü, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Çocuklarımız Sevgi Evleri'ndeki çalışmalara katılarak hayata bağlanıyor. Özel bireylerimize güzel, huzurlu, mutlu ortamlar yaratarak hediye ediyoruz. Bu evlerde sevgi dolu yürekler var. Sevgi dolu atölyelerde 365 gün sevgi var. Çocuklarımız sonsuz değere sahipler. Atölye ziyaretlerimde bana hediye ettikleri el becerilerini en güzel köşemde saklıyorum. Daha büyük sevgi evlerini kazandıracağımızın sözünü veriyorum."

Konuşmaların ardından Gülcan Ay, Başkan Tütüncü'ye, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Vural'a, Selda Ulucan'a desteklerinden dolayı teşekkür plaketi sundu. Törenin sonunda down sendromlu gençlerden oluşan ve Türkiye'de ilk olan mehteran takımı hayranlıkla izlendi. Özel birey anneleri de halk oyunları sergiledi. 'Meleklerin Dansı' adlı dans grubunun gösterisi ise alkış yağmuruna tutuldu.

Gülcan Ay, özel bireyler ile anneleri, günün anısına bir de yaş pasta kesti.