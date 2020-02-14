Antalya sevgililer günü'nde ilk nikahı başkan uysal kıydı - Son Dakika
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Antalya sevgililer günü'nde ilk nikahı başkan uysal kıydı

6 saat önce

Sevgililer Günü'nde ilk nikahı Başkan Uysal kıydıANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle, her 15 dakikada bir nikah kıyıldı.

Sevgililer Günü'nde ilk nikahı Başkan Uysal kıydı

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle, her 15 dakikada bir nikah kıyıldı. 16 çift, bu özel günde yeni bir yaşama "Evet" derken, ilk nikahı Belediye Başkanı Ümit Uysal kıydı. Kepez İlçesi'nde de 5 dakikada bir çift, bu özel günde, yaşamlarını birleştirdi.

Antalya Muratpaşa Belediyesi'nde 14 Şubat Sevgililer Günü'nde her 15 dakikada bir nikah kıyıldı. Evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak isteyen 16 çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenmek için Muratpaşa Belediyesi'ne başvururken belediye nikah salonu da en yoğun günlerinden birini yaşadı. Muratpaşa Belediyesi Nikah Salonu, bu özel gün için kapılarını saat 11.00'de açtı, Belediye Başkanı Ümit Uysal da cübbesini giyerek Muratpaşa'da 14 Şubat Sevgililer Günü'nün ilk nikahını kıydı.

KAHVE FİNCANI TAKIMI HEDİYE ETTİ

Başkan Uysal'ın kıydığı nikahla 52 yaşındaki İlknur Dönmez ve 55 yaşındaki Mehmet Hüsamettin Günaydın yeni bir hayat için "Evet" dedi. Nikah akdinin ardından Başkan Uysal, aile cüzdanı İlknur Günaydın'a takdim etti, Mehmet Günaydın'a da iki kişilik Türk kahvesi fincan takımı hediye etti. Başkan Uysal, "İhtiyaç olmazsa bir kenarda dursun. Ama ihtiyaç olursa acı bir kahve içip fabrika ayarlarına dönebilirsiniz" derken çifte ayrıca, tüm nikahlarda olduğu gibi, Türk Bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün unutulmaz eseri Nutuk'u da hediye etti.

Tören hep birlikte hatıra fotoğraflarını çektirilmesiyle sona ererken Başkan Uysal, "Gülümseyen insanlar arasında evlendiniz. Mutluluklar diliyorum. Allah mesut etsin" dedi.

KEPEZ'DE HER 5 DAKİKADA BİR NİKAH

Kepez Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenmek isteyen çiftlerin fazlalığı nedeniyle her 5 dakikada bir nikah kıydı. Bu özel günde Kepez'de 49 çift evlilik birlikteliğine 'Evet' dedi. Evlilik tarihlerinin daha özel olmasını isteyen çiftler, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Kepez Belediyesi Evlendirme Dairesine akın etti. Bu özel gün için aylar öncesinden randevu alan çiftler, kendilerine verilen saatte nikah salonunu mutluluklarına ortak olmak isteyen sevenleriyle doldurdu. Kepez Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 49 çift evlilik birlikteliğine 'Evet' dedi. Bu özel günün ilk nikahlarını Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü kıydı. Tütüncü, çiftlere mutluluklar dileyerek, sevginin sembolü kırmızı gül hediye etti. Günün kalan diğer nikahları da nikah memuru Muhittin Durmuş tarafından kıyıldı.

Yaşamlarını birleştiren Yeliz ile Faruk Güllü, unutulmayacak bir tarih olan 14 şubat'ı seçtiklerini söyledi.

Antalya sevgililer günü'nde ilk nikahı başkan uysal kıydı

Sevgililer Günü, Muratpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:34 Kaynak: DHA
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