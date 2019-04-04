Antalya Sevgilisini Oğlunun Gözü Önünde Öldüren Sanığa Müebbet Hapis-Arşiv

Antalya
'da, sevgilisi Ziynet T.'yi (36), 7 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldüren Ekrem Çatal (62), ömür boyu hapse mahkum edildi. Olay, geçen yıl 5 Ekim'de Muratpaşa
ilçesi Kızılsaray Mahallesi 84 Sokak'ta meydana geldi. Masörlük yapan Ziynet T., oğlu M.C.T.'yi okula götürmek üzere sabah saatlerinde evden çıktı. T., sokakta, daha önce hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı kafeterya işletmecisi sevgilisi Ekrem Çatal ile karşılaştı. Otomobilin içinden T.'ye bağıran Ekrem Çatal, ardından yanında getirdiği tabancayla kadına 3 el ateş etti. Göğsünden ve karın boşluğundan vurulan T., oğlunun gözü önünde yere yığıldı. Ziynet T. olay yerinde ölürken, Ekrem Çatal kaçtı. Annesinin ölümüne şahit olan M.C.T. ise polis ekiplerince olay yerinden uzaklaştırıldı. Cinayetten 4 gün sonra yolda yürürken polis ekiplerince yakalanan Ekrem Çatal, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Ekrem Çatal ve avukatı, T.'nin yakınlarının avukatı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı katıldı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi. Sanık avukatı ise olayın haksız tahrik altında meydana geldiğini belirterek, hükümle birlikte müvekkilinin tahliyesini talep etti.
Son sözü sorulan Ekrem Çatal, hem ihanete uğradığını hem dolandırıldığını iddia ederek, Bana ağır hakaretlerde bulundu. Olaydan dolayı pişmanım. Ben tasarlayarak öldürmedim. Bir anlık gelişen bir olay. Bu durumun göz önünde bulundurmasını talep ediyorum dedi.
Mahkeme heyeti Ekrem Çatal'ı önce 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum etti. Sanığın duruşmalardaki saygılı tutumu ve davranışlarını indirim sebebi kabul eden mahkeme, cezayı ömür boyu hapse çevirdi.