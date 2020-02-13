Antalya sevgiliye 'yenilebilir çiçek' hediyesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya sevgiliye 'yenilebilir çiçek' hediyesi - Son Dakika

Antalya sevgiliye 'yenilebilir çiçek' hediyesi

6 saat önce

Sevgiliye 'yenilebilir çiçek' hediyesiANTALYA'da serada yetiştirilen 14 çeşit yenilebilir çiçek, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde en çok tercih edilen hediyeler arasında yer aldı.

Sevgiliye 'yenilebilir çiçek' hediyesi

ANTALYA'da serada yetiştirilen 14 çeşit yenilebilir çiçek, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde en çok tercih edilen hediyeler arasında yer aldı.

Antalya Serik'te yaklaşık 6 dönüm örtü altı alanda minyatür sebze, mikro filiz, Akdeniz ve Ege yeşillikleri, taze baharatlar, normal sebzeler ve saksıda baharat üretimi yapan Erüst Tarım tarafından 18 yıl önce tek çeşitte başlatılan yenilebilir çiçek üretimi, 14 çeşide yükseldi. Farklı aromasıyla hem damağa hem göze hitap eden yenilebilir çiçeklere, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle ilgi arttı.

HEM DAMAĞA HEM GÖZE

Görselliğiyle dikkati çekmesinin yanı sıra salatalara, tatlılara lezzet katan yenilebilir çiçekler, Sevgililer Günü için en çok tercih edilen hediyeler arasına girdi. Serada özel üretilen latin çiçeği, beyaz-mor viola, erik, menekşe, elektrik çiçeği, deniz yıldızı çiçeği, deniz yaprağı, deniz ıspanağı, kaya koruğu, istiridye, kristal ve fasülye çiçeği gibi farklı türleri bulunan yenilebilir çiçekler, oteller ile lüks restoranların mutfaklarında da sıkça kullanılmaya başlandı.

EN ÇOK TERCİH ELEKTRİK ÇİÇEĞİ

Erüst Tarım sahibi Mustafa Erüst, "Yenilebilir çiçek tabak süslemede, farklı tadıyla ilgi görüyor. Restoranlarda kullanılıyor, hediye ediliyor. Şu anda 14 çeşit yenilebilir çiçeğimiz var. Özel günlerde, özel davetlerde farklı yapı ve renklerde görsel ve tat olarak üretmiş olduğumuz yenilebilir çiçekler, Sevgililer Günü dolayısıyla inanılmaz talep gördü. Yenilebilir çiçeklerden elektrik çiçeği başta olmak üzere erik çiçeği, latin çiçeği, menekşe çiçeği gibi farklı çiçeklere ilgi attı. Müşterilerimiz taleplerini süpermarketler ve online satışlarla karşılamaktayız" diye konuştu.

Antalya sevgiliye 'yenilebilir çiçek' hediyesi

Sevgililer Günü, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:03 Kaynak: DHA
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