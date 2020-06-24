ANTALYA Seyir halindeki kamyonet yandı - Son Dakika

ANTALYA Seyir halindeki kamyonet yandı

Seyir halindeki kamyonet yandıANTALYA'nın Serik ilçesinde seyir halindeki kamyonet yandı.

Seyir halindeki kamyonet yandı

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ANTALYA'nın Serik ilçesinde seyir halindeki kamyonet yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında ayaklarından yaralanan sürücü Ahmet Göçer hastanede tedaviye alındı.

Serik'e bağlı Yukarıkocayatak Mahallesi'nin D400 karayolu kavşağında Ahmet Göçer'in kullandığı 07 DJ 708 plakalı kamyonet, seyir halindeyken alev aldı. Aracı durduran sürücü aşağı inerken çevredekiler yardıma koştu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Serik itfaiye birimi ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek aracı söndürdü. Yangın sonrası kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Kamyonet sürücüsü Ahmet Göçer ise muhtelif yerlerinden yanarak yaralandı. Göçer, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Göçer'in ayaklarında yanıklar olduğu, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ahmet Göçer, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 01:50 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Seyir halindeki kamyonet yandı - Son Dakika

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