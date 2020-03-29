ANTALYA Seyyar tatlıcı girdiği ırmakta boğuldu - Son Dakika

Seyyar tatlıcı girdiği ırmakta boğuldu

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde seyyar tatlıcılık yapan Mehmet Canpolat (55) girdiği ırmakta boğuldu.

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Sorgun Mahallesi Titreyengöl yürüyüş yolu üzerinde meydana geldi. Mehmet Canpolat, ırmağa girdikten bir süre sonra gözden kayboldu. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Yapılan aramaların ardından Mehmet Canpolat'ın cansız bedenine ulaşıldı. Canpolat'ın cenazesi sahil güvenlik botuyla kıyıya çıkarıldıktan sonra savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayı gören bir kişi, Mehmet Canpolat'ın elbisesiyle ırmağa yürüyerek girdiğini, uyarmalarına rağmen boyunu aşana kadar yürüyüp boğulduğunu söyledi. Seyyar tatlıcılık yapan Mehmet Canpolat'ın Manavgat'ta yalnız yaşadığı belirtildi.