ANTALYA Sıcak havadan bunalan sahile koştu
34 dakika önce
Sıcak havadan bunalan sahile koştuAntalya'da sıcaktan bunalan yerli ve yabancı tatilciler, soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 04:20 Kaynak: DHA
Sıcak havadan bunalan sahile koştu Antalya
'da sıcaktan bunalan yerli ve yabancı tatilciler, soluğu Konyaaltı Sahili
'nde aldı.
Turizm kenti Antalya'da hava sıcaklığı 34, deniz suyu sıcaklığı ise 28 derece ölçülürken nem ise yüzde 12 olarak belirlendi. Yerli ve yabancı tatilciler ile kentte yaşayanlar sıcak havayı fırsat bilerek dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Bazı tatilcilerin sahil bandında çadır kurdukları görüldü. Bazı tatilciler aileleriyle birlikte denizde serinlerken bazıları ise kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.
Sahil kıyısında kurulan dev su oyuncağı ise çocukların eğlence kaynağı oldu. Çocuklar su oyuncağı içine girerek hem serinledi hem de eğlenmenin keyfini sürdü.
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