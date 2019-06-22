Son Dakika Haberleri: ANTALYA Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinledi
Son Dakika Güncel Haber

ANTALYA Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinledi

1 saat önce

Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinlediAntalya'da, sıcak havadan bunalan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına rağmen süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı.

Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinledi
Antalya'da, sıcak havadan bunalan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına rağmen süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı.
Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 26 derece kaydedildiği Antalya'da, nem oranının yüzde 62'ye yükselmesiyle sıcaktan bunalan kağıt toplayıcısı Suriyeli bir grup çocuk, Etiler Mahallesi'ndeki süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı. Yasak ve tehlikeli olmasına rağmen kağıt toplama arabaları havuzun yanındaki parka bırakan yaşları 10 ile 13 arasında değişen Muhammed, Ali, Salih ve Ahmet uzun süre suda eğlendi. Çocuklar suyun kirine ve elektrik çarpması gibi tehlikelere aldırış etmeden derinliği 60 santimetreyi bulan havuzda serinledi. Zaman zaman sudan çıkan ve koşarak havuza atlayan çocuklar, çevredekilerin tüm uyarılarına rağmen saatlerce yüzerek, serinlemenin keyfini sürdü.
ANTALYA Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinledi
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:42 Kaynak: DHA
Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Annesiyle birlikte yürürken sele kapılan çocuk kurtarıldı Bu nasıl vicdansızlık! İki köpeği ağzı bağlı çuvalda ölüme terk ettiler Kafadan yapışık siyam ikizleri 1 yaşına girdi! Ailenin umudu yurt dışı Boğuldu sanılan yaşlı adam, kıyıya çıktığında zafer pozu verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 14:24:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ANTALYA Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]