Sıcaktan bunalan köpeğin bulduğu çözüm sosyal medyayı salladı
1 saat önce
Antalya'da sıcaktan bunalan bir köpek, içecek dolabının kapısını başıyla açarak içine girdi. Köpeğin bu hareketi sosyal medyada gündem oldu.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:53 Kaynak: DHA
Antalya'da pomeranian boo cinsi köpek, aşırı sıcaklardan bunalıncaiçecek dolabının içine girdi. Çin aslanının bu hareketi sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.
Hava sıcaklığının 30 derece, nem oranının ise yüzde 60 ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da yaşayanlar ve turistler, denizde ve havuzlarda serinliyor. Sıcak hava insanları olduğu kadar hayvanları da bunaltıyor.
CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ
Kent merkezindeki marketin önünden geçen Rus turiste ait olduğu öğrenilen pomeranian boo cinsi köpek, içecek dolabının kapısını başıyla açıp içine girdi. Dolabın alt kısmındaki boşluğa uzanarak yatan köpek, sahibi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.
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