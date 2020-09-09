ANTALYA Sıcaktan bunalan köpek, sahibiyle denizde serinledi - Son Dakika

Sıcaktan bunalan köpek, sahibiyle denizde serinledi

KAVURUCU sıcakların etkili olduğu ve son yılların en sıcak eylül ayının yaşandığı günlerde Antalya'nın Alanya ilçesinde insanlar da hayvanlar da serinlemenin yollarını arıyor. Birçok tatilci ve yerleşik yaşayanlar plajlara, parklara giderken, sokak hayvanları da gölgede serinlemeye çalışıyor. Sahibiyle birlikte plaja giden bir köpeğin ise denizde dalgalarla oyunu görenleri gülümsetti.

Alanya'da termometreler hava sıcaklığını gölgede 35 derece olarak ölçerken yüzde 57 nem oranıyla hissedilen sıcaklık 40 dereceyi buldu. Bunaltıcı havadan kaçmak isteyen birçok yerli ve yabancı turist ise soluğu plajlarda ve gölge alanlarda aldı. Plajlarda denize giren birçok tatilcinin yanı sıra bazı vatandaşlar gölge alanlarda ve parklarda uzanmayı ve piknik yapmayı tercih etti. Sıcak havalardan etkilenen sokaktaki ve evcil hayvanlar da gölgelerde uzanarak serinlemeye çalıştı. Bir köpeğin sahibiyle birlikte denizde dalgalarla oynaması ise görenleri hayran bıraktı. Sahibiyle denize giren köpek, bir süre sularla ve dalgalarla oynadı. Köpeğin bu hallerini çevredekiler meraklı bakışlarla izledi.

'BAHÇEDE KOMŞULARIMIZLA OTURARAK VAKİT GEÇİRİYORUZ'

İlçe halkı da son yılların en sıcak eylül ayında Alanya'nın sıcağına alışık olmalarına rağmen evde duramadıklarını dile getirdi. Emekli olduktan sonra Alanya'ya yerleşen ve 11 yıldır burada yaşayan 57 yaşındaki Ayhan Öcek, sıcak havalarda evde oturamadıklarını ama koronavirüs nedeniyle de çok fazla dışarı çıkmadıklarını ifade etti. Komşularıyla oturdukları sitenin bahçesinde vakit geçirdiklerini belirten Öcek, "Bahçede komşularımızla mesafeli bir şekilde oturuyoruz. En fazla yarım saat bir saat oturup evlere çıkıyoruz. Duş alıp evde uzanıyoruz başka yapabileceğimiz bir şey yok. Denize gitmek istiyoruz ama denizden de korkuyoruz. Orada kimin hasta olup olmadığını, bize koronavirüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin olmadığımız için gitmiyoruz. Serinleyecek yer yok. Son yılların en sıcak eylül ayını perişan halde geçiriyoruz" dedi.