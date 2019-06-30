Son Dakika Haberleri: ANTALYA Sıcaktan bunalan sahile koştu
Son Dakika Güncel Haber

ANTALYA Sıcaktan bunalan sahile koştu

1 saat önce

Sıcaktan bunalan sahile koştu (2)DENİZDEKİ OYUN PARKURUNA İLGİAntalya'nın merkez Muratpaşa ilçesinde, falezlerin bulunduğu bölgedeki plajlarda denize kurulan oyun parkurları, turistlerin ilgisini çekiyor.

Sıcaktan bunalan sahile koştu (2)
DENİZDEKİ OYUN PARKURUNA İLGİ
Antalya'nın merkez Muratpaşa ilçesinde, falezlerin bulunduğu bölgedeki plajlarda denize kurulan oyun parkurları, turistlerin ilgisini çekiyor.
Kazakistan'dan gelen Dana Sdikova (35), tatil için kızıyla birlikte Antalya'yı tercih ettiğini söyledi. Kentin çok güzel, insanların da çok sıcakkanlı olduğunu belirten Sdikova, hava çok sıcak olduğu için kızıyla denize girerek serinlediğini dile getirdi. Sahildeki oyun parkurunu beğendiğini söyleyen Dana Sdikova, güzel havayı değerlendirerek güneşlendiğini belirtti.
ANTALYA Sıcaktan bunalan sahile koştu
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 06:30 Kaynak: DHA
Muratpaşa, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kız çocuklarını iğrenç tuzağına düşüren sapığı, jandarmanın dikkati ele verdi Fenebahçe'nin eski hocası Phillip Cocu, Derby County yolcusu Amasra'da deniz üzerinde yaşanan hortum paniğe neden oldu Taksim'deki Onur Yürüyüşü'ne polis plastik mermiyle müdahale etti!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 19:47:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ANTALYA Sıcaktan bunalan sahile koştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]