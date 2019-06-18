ANTALYA SICAKTAN KAÇIP DENİZDE SERİNLEDİLER

ANTALYA'da hava sıcaklığının 26.5 dereceyi göstermesiyle Konyaaltı Sahili'ne gelen yerli ve yabancı turistler günü denizde geçirdi.

ANTALYA'da hava sıcaklığının 26.5 dereceyi göstermesiyle Konyaaltı Sahili'ne gelen yerli ve yabancı turistler günü denizde geçirdi. Sahilde güneşlenen Tuğberk Beliz, Antalya yaşanılması gereken bir yer. Bazı şeyler anlatılmaz. O yüzden Antalya'da yaşamanız gerekir dedi.

Hava sıcaklığının 26.5, deniz suyu sıcaklığının 26.8 dereceyi göstermesiyle dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni tercih eden turistler ve tatilciler, denize girerek serinledi. Konyaaltı Sahili'ne annesiyle birlikte gelen Tuğberk Beliz (25), deniz kıyısına gelerek kumun güneşin tadını çıkardığını söyledi. Beliz, Antalya yaşanılması gereken bir yer. Antalya, Türkiye'nin en güzel illerinden biri. Her kültürden insanla sohbet edebiliyorsunuz. 20 dakika uzaklıktaki sahile gelip, rahatlıkla güneşlenip denize girebiliyorsunuz. Belediyenin sağlamış olduğu imkanlardan yararlanabiliyorsunuz. Bazı şeyler anlatılmaz. O yüzden Antalya'da yaşamanız gerekir dedi.

Antalya'da yaşayan Meral Beliz (40), istediği zaman sahile gelip denize girebildiğini söyledi. Meral Beliz, Hava gayet güzel. Sahile bazen tek başıma geliyorum. İzinli olduğunda oğlum bana eşlik ediyor. Sahilde yeni arkadaşlıklar, dostluklar kuruyorum. Antalya havasıyla, deniziyle çok güzel. Tatile gelmek isteyenlere burayı tavsiye ederim dedi.

Ankara'dan tatil için gelen Bahar Kurt (45), Tadında bir tatil geçiriyorum çünkü hava çok nemli değil, güneş çok yakıcı değil. Her sene tatile Antalya'ya geliyorum. Çok sıcak diye isyan ediyordum ama bu sene her şey çok güzel dedi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Kilolarıyla eleştirilen Eser Yenenler, balon flamingoyu patlattı

Korkunç kazada metrelerce savrulan genç kız, yolun ortasında acı içinde kıvrandı

Oğlunun telefonundan son sinyalin uçurumdan geldiğini öğrenen baba yıkıldı

AK Partili Hamza Dağ'dan "anket" açıklaması: Hiçbir bağımız yok