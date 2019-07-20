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ANTALYA SİLAHLA VURULAN ŞAHİNİ POLİSLER BULDU, EMNİYETTE TEDAVİ EDİLDİ

1 saat önce

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde polis ekiplerince yol kenarında vurulmuş halde yaralı bulunan şahin, emniyette tedaviye alındı.

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde polis ekiplerince yol kenarında vurulmuş halde yaralı bulunan şahin, emniyette tedaviye alındı. Saimbeyli ilçesinde devriye gezen polis ekipleri, yerde yaralı şahin buldu. Göğsünden silahla vurulduğu belirlenen şahinin yere düşünce bacağının kırıldığı anlaşıldı. Ekipler, yaralı şahini Saimbeyli Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi. Polis memuru Gürkan Kaya'nın ilgilendiği şahin için merkeze veteriner çağrıldı. Önce göğsünden tedavi edilen şahinin daha sonra kırılan bacağı alçıya alındı. 15 gündür polis merkezinde kalan ve sağlığına kavuşan şahin, polislerin maskotu olurken, hayvanın iyileşmesinin ardından doğaya salınacağı bildirildi.
ANTALYA SİLAHLA VURULAN ŞAHİNİ POLİSLER BULDU, EMNİYETTE TEDAVİ EDİLDİ
Saimbeyli, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 09:57 Kaynak: DHA
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