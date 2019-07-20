ANTALYA SİLAHLA VURULAN ŞAHİNİ POLİSLER BULDU, EMNİYETTE TEDAVİ EDİLDİ
1 saat önce
ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde polis ekiplerince yol kenarında vurulmuş halde yaralı bulunan şahin, emniyette tedaviye alındı.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 09:57 Kaynak: DHA
ADANA'nın Saimbeyli
ilçesinde polis ekiplerince yol kenarında vurulmuş halde yaralı bulunan şahin, emniyette tedaviye alındı. Saimbeyli ilçesinde devriye gezen polis ekipleri, yerde yaralı şahin buldu. Göğsünden silahla vurulduğu belirlenen şahinin yere düşünce bacağının kırıldığı anlaşıldı. Ekipler, yaralı şahini Saimbeyli Emniyet Müdürlüğü
'ne getirdi. Polis
memuru Gürkan Kaya'nın ilgilendiği şahin için merkeze veteriner çağrıldı. Önce göğsünden tedavi edilen şahinin daha sonra kırılan bacağı alçıya alındı. 15 gündür polis merkezinde kalan ve sağlığına kavuşan şahin, polislerin maskotu olurken, hayvanın iyileşmesinin ardından doğaya salınacağı bildirildi.
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