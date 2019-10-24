Son Dakika Haberleri: Antalya-silahlı saldırı şüphelisi abi dediğimiz kişiydi, namusumu temizledim
Son Dakika Güncel Antalya-silahlı saldırı şüphelisi abi dediğimiz kişiydi, namusumu temizledim

Antalya-silahlı saldırı şüphelisi abi dediğimiz kişiydi, namusumu temizledim

45 dakika önce

Silahlı saldırı şüphelisi Abi dediğimiz kişiydi, namusumu temizledimAntalya'da, eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği Nafiz G.'yi tabancayla göğsünden vurarak ağır yaralayan Yusuf A., adliyeye sevk edildi.

Silahlı saldırı şüphelisi Abi dediğimiz kişiydi, namusumu temizledim

Antalya'da, eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği Nafiz G.'yi tabancayla göğsünden vurarak ağır yaralayan Yusuf A., adliyeye sevk edildi. Yusuf A., olayın nedenini soran gazetecilere, Abi dediğimiz kişiydi, namusumu temizledim dedi.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi Aliya İzzetbegoviç Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf A., eşi G.A.'nın kullandığı otomobille, eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği Nafiz G.'nin 07 ADF 729 plakalı otomobilinin önünü kesti. Araçtan inen Yusuf A., direksiyondaki Nafiz G.'ye tabancayla 3 el ateş etti. Yusuf A., daha sonra yolun karşısına geçerek durakta bir otobüse binip kaçtı.

ACİL SERVİSTE SALDIRGANIN İSMİNİ SÖYLEDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nafiz G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Nafiz G., acil serviste kendisini vuran kişinin Yusuf A. olduğunu söyledi. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, Yusuf A.'yı Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2210 Sokak'taki bir binanın bodrum katında yakalayıp gözaltına aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yusuf A., polisteki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Yusuf A., olayın nedenini soran gazetecilere, Abi dediğimiz kişiydi. Namusumu temizledim dedi.

Diğer yandan hastanede tedavisi süren Nafiz G.'nin, göğsüne isabet eden tek kurşunla yaralandığı, durumunun ise ağır olduğu kaydedildi.

Antalya-silahlı saldırı şüphelisi abi dediğimiz kişiydi, namusumu temizledim

Antalya, Kepez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 03:17 Kaynak: DHA
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