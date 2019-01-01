Antalya Silahlı ve Kar Maskeli Hırsız, '30 Saniyede' Marketi Soydu

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Yarım Saatte İki Kez Alkollü Yakalanan Sürücüye 6 Bin 560 TL Ceza Kesildi

20 Milyon Kayıt Dışı Cep Telefonu Satışı Nedeniyle, Devletin Yıllık Vergi Kaybının 13 Milyar Lira Olduğu Tahmin Ediliyor