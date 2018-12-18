Antalya Simge'yi Sokak Ortasında Öldürüp, İntihar Etti
2 saat önce
Simge'yi sokak ortasında öldürüp, intihar etti (EK)1)NİŞANLISININ ÖLDÜRDÜĞÜ SİMGE'NİN CENAZESİ MORGDAN ALINDIAntalya'da, ayrılmak isteyen nişanlısı Simge Yıldız'ı sokakta pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son veren Nuri Karaata'nın cenazesi, Aksu ilçesi Kurşunlu...
Simge
'yi sokak ortasında öldürüp, intihar etti (EK)
1)NİŞANLISININ ÖLDÜRDÜĞÜ SİMGE'NİN CENAZESİ MORGDAN ALINDI Antalya
'da, ayrılmak isteyen nişanlısı Simge Yıldız'ı sokakta pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son veren Nuri Karaata'nın cenazesi, Aksu
ilçesi Kurşunlu
Mezarlığı'nda toprağa verildi. Simge Yıldız'ın cenazesi de otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından morgdan alındı. Yıldız'ın cenazesi yarın öğle vakti Döşemealtı
ilçesi Nebiler Mahalle Mezarlığında toprağa verilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:43 Kaynak: DHA
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