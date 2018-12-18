Son Dakika Haberleri: Antalya Simge'yi Sokak Ortasında Öldürüp, İntihar Etti

Antalya Simge'yi Sokak Ortasında Öldürüp, İntihar Etti

2 saat önce

Simge'yi sokak ortasında öldürüp, intihar etti (EK)1)NİŞANLISININ ÖLDÜRDÜĞÜ SİMGE'NİN CENAZESİ MORGDAN ALINDIAntalya'da, ayrılmak isteyen nişanlısı Simge Yıldız'ı sokakta pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son veren Nuri Karaata'nın cenazesi, Aksu ilçesi Kurşunlu...

Antalya Simge'yi Sokak Ortasında Öldürüp, İntihar Etti, System.String[]
Simge'yi sokak ortasında öldürüp, intihar etti (EK)

1)NİŞANLISININ ÖLDÜRDÜĞÜ SİMGE'NİN CENAZESİ MORGDAN ALINDI

Antalya'da, ayrılmak isteyen nişanlısı Simge Yıldız'ı sokakta pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son veren Nuri Karaata'nın cenazesi, Aksu ilçesi Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Simge Yıldız'ın cenazesi de otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından morgdan alındı. Yıldız'ın cenazesi yarın öğle vakti Döşemealtı ilçesi Nebiler Mahalle Mezarlığında toprağa verilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:43 Kaynak: DHA

Antalya, Simge Sağın, Güncel
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