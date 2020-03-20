ANTALYA Simit teknesinde 'güven' alışverişi - Son Dakika
Son Dakika Güncel ANTALYA Simit teknesinde 'güven' alışverişi - Son Dakika

ANTALYA Simit teknesinde 'güven' alışverişi

6 saat önce

Simit teknesinde 'güven' alışverişiAntalya'da tezgahına 'Olmasını istediğim yaşam tarzını bu küçük simit teknemde hayata geçirmek istiyorum.

Simit teknesinde 'güven' alışverişi

Antalya'da tezgahına 'Olmasını istediğim yaşam tarzını bu küçük simit teknemde hayata geçirmek istiyorum. Benim yokluğumda istediğiniz ürünü alıp, ücretini tezgahın içine bırakabilirsiniz' yazısı asan 'Simitçi Dede' Demir Topçuoğlu'dan (70) alış veriş yapanlar, tezgaha parasını bırakıp simidi alıyor. Antalya'da oturan işçi emeklisi Demir Topçuoğlu, 3 ay önce Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne başvurarak, evinin yakınında simit tezgahı açmak istedi. Belediyenin talebi kabul etmesi üzerine Topçuoğlu, caddeye simit tezgahını kurdu. Simit satarken kibarlığı ve hoşgörüsüyle kısa sürede müşterilerinin sevgisini kazanan Topçuoğlu, 'Simitçi Dede' olarak anılmaya başlandı. İnsanların birbirine güvendiği bir dünyayı amaçlayan Topçuoğlu, tezgahına 'Olmasını istediğim bir yaşam tarzını bu küçük simit teknemde hayata geçirmek istiyorum. Benim yokluğumda istediğiniz ürünü alıp, ücretini tezgahın içine bırakabilirsiniz. Teşekkür ederim' yazısı astı. Simit tezgahındaki yazının yanına ürünlerin fiyat listesini de ekleyen Topçuoğlu, insanların birbirine güvendiği bir dünya hayalini 'simit teknem' dediği tezgahında hayata geçirmeye çabaladı. Günlük ihtiyaçlarını gidermek, yakın çevresiyle bir arada olabilmek için simit tezgahında uzun süre vakit geçiremeyen Simitçi Dede'den alış veriş yapan müşterileri, bir süre sonra satın aldıkları ürünün ücretini tezgaha bırakmaya başladı. Simitçi Dede'yi tanımayan müşterileri de simit tezgahındaki yazıyı okuduktan sonra kısa süreli şaşkınlığın ardından alışverişine devam edip, yazıldığı gibi ücreti ödemeye devam etti.

Her gün erken saatte uyanıp, tezgahını düzenlediğini, simitlerini sıraladığını anlatan Topçuoğlu, insanların mesaiye, öğrencilerin okula yetişmeye çalıştığı ve telaşlı olduğu sabah saatlerinde tezgahında bulunup, satış yaptığını anlattı. Bu süre diliminde müşterileriyle sohbet ettiğine de değinen Topçuoğlu, günlük yaşamını sürdürebilmek, yemek gibi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için uzun süre tezgahta bulunamadığına değindi. Belirli saatlerde tezgahını kontrol edip, düzenleme yaptığını dile getiren Topçuoğlu, "Yokluğumda tezgahımdan alış veriş yapanlar ücretini bırakıyor. Bazı zamanlar geldiğimde ürünlerim bitmiş oluyor. Ben insanlara güveniyorum. Herkes çok güzel şeyler söylüyor. Bu alış veriş sistemimi beğeniyorlar" dedi.

Çevresindekilerin kendisine güvenmesinden dolayı gurur duyduğunu ifade eden Topçuoğlu, şöyle konuştu:

"Ben insanlara güveniyorum. İnsanların da birbirine güvenmesini istiyorum. Böyle bir dünya hayal ediyorum. Sabah erken kalkıyor, tezgahıma geliyorum. Ürünlerimi diziyorum. Müşteriler geldikçe ürünlerimi veriyorum. İnsanız ve bazı ihtiyaçlarımız oluyor. Sürekli tezgahımın başında duramıyorum. Yazı astım. Özlemini duyduğum dünya, insanların birbirine güvenmesi. İnsanlar geliyor ürünlerini alıyor parasını bırakıyor. Bırakmayanlar da 'Dede ben üç gün önce simit aldım parasını şimdi veriyorum' diyor. Bu yazıyı okuyan herkesten olumlu tepki aldım. Hiç kimse olumsuz bir şey demedi. Herkesin olumlu sözleri beni gururlandırıyor. Bazı zamanlar dostlarımla bir araya geliyorum, evime gidiyorum ve ürünlerim satılmış, bitmiş, müşterilerim parasını bırakmış. Benim düşlediğim bir dünya ve insanların birbirine güvendiği düşlediğim sistem."

ANTALYA Simit teknesinde 'güven' alışverişi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 08:24 Kaynak: DHA

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