ANTALYA Simitçiden kırmızı şeritli koronavirüs tedbiri - Son Dakika
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ANTALYA Simitçiden kırmızı şeritli koronavirüs tedbiri

6 saat önce

Simitçiden kırmızı şeritli koronavirüs tedbiriANTALYA'nın Manavgat ilçesinde seyyar simitçilik yapan Ramazan Aygün, koronavirüs önlemi olarak simit tezgahının çevresini kırmızı şeritle kapattı.

Simitçiden kırmızı şeritli koronavirüs tedbiri

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde seyyar simitçilik yapan Ramazan Aygün, koronavirüs önlemi olarak simit tezgahının çevresini kırmızı şeritle kapattı.

Manavgat hükümet konağı önünde 4 yıldır simitçilik yapan Ramazan Aygün, koronavirüs tedbirleri kapsamında tezgahının çevresini kırmızı şeritle kapattı. Kendisi ve simit almaya gelenler arasında 1 metre kuralını bu şekilde uygulamaya çalışan Ramazan Aygün, her gün koronavirüsle ilgili yeni bilgiler duyduklarını belirterek, kendisinin de bundan korunmak amacıyla tezgahın çevresine kırmızı şerit çektiğini söyledi.

Vatandaşların ilk başta bu uygulamadan şaşırdığını sonrasında memnun olduğunu söyleyen Aygün, "Ben yıllardır burada simitçilik yaparım. Hem hükümet konağında hem de diğer yerlerde çalışan arkadaşlarımız biliyor. Ayrıca burası Manavgat'ın merkezi. Yaz aylarında her gün yüzlerce turist geçiyor. Zaten temizlik kurallarına dikkat ediyordum. Ama şimdi daha fazla dikkat etmeye başladım" dedi.

ANTALYA Simitçiden kırmızı şeritli koronavirüs tedbiri

Ramazan Aygün, Manavgat, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:50 Kaynak: DHA

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