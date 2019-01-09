Antalya Sırt Çantasında 1 Kilo Esrarla Yakalandı
1 saat önce
Sırt çantasında 1 kilo esrarla yakalandıANTALYA Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, sırt çantasında 1 kilo 166 gram esrar maddesi ele geçirilen V.G. gözaltına alındı.
Sırt çantasında 1 kilo esrarla yakalandı
ANTALYA Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, sırt çantasında 1 kilo 166 gram esrar maddesi ele geçirilen V.G. gözaltına alındı. Antalya
'da bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Timleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, şehirlerarası otobüs terminalinde gelen yolcu peronunda operasyon düzenledi. Sırt çantası taşıyan V.G.'yi durduran ekipler, üzerinde aramaya yaptı. Yapılan aramada, sırt çantası içinde paket halinde 1 kilo 166 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan V.G., ifadesine başvurulmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:00 Kaynak: DHA
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