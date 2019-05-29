Son Dakika Haberleri: ANTALYA Sitenin yüzme havuzunun klor tankında sızıntı 100 kişi zehirlendi
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ANTALYA Sitenin yüzme havuzunun klor tankında sızıntı 100 kişi zehirlendi

13 dakika önce

ANTALYA Sitenin yüzme havuzunun klor tankında sızıntı 100 kişi zehirlendi(Tür: Yurt)

ANTALYA Sitenin yüzme havuzunun klor tankında sızıntı 100 kişi zehirlendi
(Tür: Yurt)
ANTALYA Sitenin yüzme havuzunun klor tankında sızıntı 100 kişi zehirlendi
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 08:43 Kaynak: DHA
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