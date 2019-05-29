ANTALYA Sitenin yüzme havuzunun klor tankında sızıntı 100 kişi zehirlendi
13 dakika önce
ANTALYA Sitenin yüzme havuzunun klor tankında sızıntı 100 kişi zehirlendi(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 08:43 Kaynak: DHA
ANTALYA Sitenin yüzme havuzunun klor tankında sızıntı 100 kişi zehirlendi
(Tür: Yurt)
Yüzme havuzunun klor tankı sızdırdı, 100 kişi zehirlendi
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