ANTALYA Siyah balonlar, katledilen kadınlar için gökyüzüne bırakıldı - Son Dakika

Siyah balonlar, katledilen kadınlar için gökyüzüne bırakıldı

Antalya Konyaaltı Kent Meydanı'nda 3 kadın, vahşice katledilen Pınar Gültekin, Ceren Özdemir ve Özgecan Aslan için gökyüzüne siyah balon bıraktı.

Konyaaltı Kent Meydanı, kadın cinayetlerini protesto gösterisine sahne oldu. 3 kadın meydanda yere uzanırken, arkalarına ise ellerinde siyah balonlar tutan erkekler oturdu. Sırasıyla ayağa kalkan kadınlar, farklı tarihlerde erkekler tarafından öldürülen Pınar Gültekin, Ceren Özdemir ve Özgecan Aslan'ı canlandırdı. Kadınlar, Gültekin, Özdemir ve Aslan'ın nasıl öldürüldüğünü anlattı.

İLK 7 AYDA 172 KADIN CİNAYETİ

Kadınlar adına açıklama yapan Elif Uyar, "Artık yeter. Gencecik kadınlar, analar, daha yenice yürümeye başlamış bebekler. Çalışan kadınlar, ev kadınları hep birlikte haykırıyoruz. Bir anlık öfkeleriniz, çok sevmeleriniz, merhametsizliğiniz, kıskanmalarınız, yasaklarınız. Artık yeter. Dün bir kadının daha cansız bedeni bulundu ve bu yılın ilk 7 ayında 172 kadın cinayeti işlendi. 94 şüpheli kadın ölümü yaşandı. Yarın bugünden daha güçlü olsun diye, mücadeleye devam edeceğiz. Bir kadın daha katledilmesin, tacize, tecavüze uğramasın diye. Pınar'lar, Özgecan'lar, Ceren'ler ve adını bilmediğimiz nicelerimiz özgürleşebilsin diye" dedi.

Açıklamanın ardından gökyüzüne siyah balon bırakan 6 kişi, yarım saat süren oturma eylemi yaptı. Çevredeki bazı vatandaşlar, oturma eylemine katıldı.