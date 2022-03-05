Antalya Skyrunning Spor Kulübü'nden doğa yürüyüşü etkinliği - Son Dakika
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Antalya Skyrunning Spor Kulübü'nden doğa yürüyüşü etkinliği

05.03.2022 14:18
Antalya Skyrunning Spor Kulübü'nden doğa yürüyüşü etkinliği

Antalya Skyrunning Spor Kulübü tarafından "Halide Edip Yolu" doğa yürüyüş parkurunda "Zaman geçidinde yürüyelim" etkinliği düzenlenecek.

Antalya Skyrunning Spor Kulübü tarafından "Halide Edip Yolu" doğa yürüyüş parkurunda "Zaman geçidinde yürüyelim" etkinliği düzenlenecek.

Antalya Skyrunning Spor Kulübü Derneği Başkanı Mürşidin Demircan, yaptığı açıklamada, bölgenin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Döşemealtı ilçesinde oluşturulan doğa yürüyüş parkurunda çeşitli etkinlikler düzenlemeye başladıklarını bildirdi.

Bu doğrultuda 4 etaplı 100 kilometrelik parkurun, Bademağacı Mahallesi'nden başlayarak Arriassos Antik Kenti'nde sona eren 12 kilometrelik ilk etabında, yürüyüş etkinliği gerçekleştireceklerini aktaran Demircan, "Hareketsiz yaşamı benimsemiş kent insanını doğa ile bir araya getireceğiz. Bu bölgede yapılan çalışmalarda kadına ve aileye verilen önemin ön plana çıkması amacıyla etkinliğimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftasında yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Yürüyüş etkinliğinin bölge kırsalını da hareketlendireceğini ifade eden Demircan, doğa yürüyüşü projelerinde şehir insanlarını potansiyeli olan kırsal kesimlere yönlendirmek için çalıştıklarını bildirdi.

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Döşemealtı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya Skyrunning Spor Kulübü'nden doğa yürüyüşü etkinliği - Son Dakika


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