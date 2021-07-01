Üye Girişi
Antalya SMMM Oda Başkanı Çavdar: "Mali tatilin, gerçekçi ve yaşanabilir bir şekle kavuşturulması gerekmektedir" - Son Dakika

Antalya SMMM Oda Başkanı Çavdar: "Mali tatilin, gerçekçi ve yaşanabilir bir şekle kavuşturulması gerekmektedir"

01.07.2021 13:12
Antalya SMMM Oda Başkanı Çavdar:

Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Oda Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, 1 Temmuz'da başlayacak olan Mali Tatil uygulamasının gerçekçi ve yaşanabilir bir şekle kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Oda Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, 1 Temmuz'da başlayacak olan Mali Tatil uygulamasının gerçekçi ve yaşanabilir bir şekle kavuşturulması gerektiğini söyledi. Çavdar, "Hali hazırda mevcut olan mali tatil, gerçek anlamda meslektaşlarımızın faydalanabileceği bir tatil değildir, meslektaşlarımız olağan zaman da yaptıkları işleri yine bu dönemde de yapmak zorunda kalmaktadırlar. Gerçek anlamda bir mali tatil olabilmesi için, Temmuz ayında verilmesi gereken beyanname bildirimlerin Ağustos ayında verilmesi sağlanmalıdır" dedi.

"Demokrasi mücadelesi ile birlikte meslek mücadelemizi de sürdürmekteyiz"

Yazılı açıklama yapan Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (ASMMM) Oda Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, "5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarımıza kolaylıklar getiren "Mali Tatil" uygulaması, bu yıl 01 Temmuz 2021 Perşembe günü başlayıp - 20 Temmuz 2021 Salı günü sona erecektir. Yıllardır verilen mücadele sonucunda Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik mesleğinin Ülkemizde yasal statüye kavuşmasını sağlayan ve 13 Haziran 1989 tarihinde uygulamaya giren 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun bu yıl 32'inci yılını kutladık. Bizler, üst birliğimiz olan TÜRMOB' un örgütlenmesi; 77 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir odası, 8 Yeminli Mali Müşavir Odası ailesi olarak, demokrasi mücadelesi ile birlikte meslek mücadelemizi de sürdürmekteyiz" diye konuştu.

"Basit ve insancıl talepleri maalesef görmezden gelinmiştir"

Taleplerinin görmezden gelindiğine değinen Çavdar, "Geçtiğimiz 32 yıl içerisinde meslek mensuplarımız, ülke ekonomisinin gelişimi için çalışmış, ürettiği değeri toplumla paylaşmış, mükellef ile devlet arasında köprü görevini üstlenmiş, devletin e-dönüşümünün sağlanması için yürütülen çalışmalarda en ağır görevleri büyük bir toplumsal sorumlulukla ve özveri ile yerine getirmiştir. Muhasebe, denetim ve danışmanlık hizmetleriyle ekonominin en önemli paydaşlarından biri olan meslektaşlarımız, çağın gerektirdiği teknolojik yeterliliğe uyum sağlamış, yurt içi ve yurt dışındaki tüm gelişmeleri izleyerek, yapıcı görüş ve düşüncelerini kamuoyu ile paylaşmıştır. Bütün bu gayretli çalışmalara karşın, meslektaşlarımızın çözümü son derece basit ve insancıl talepleri maalesef görmezden gelinmiştir" dedi.

"Gerçek anlamda meslektaşlarımızın faydalanabileceği bir tatil değil"

Gerçek anlamda tatilin fayda getirmeyeceğini söyleyen Çavdar, meslektaşlarının, hastane yataklarında yatarken, evladını, annesini, babasını, yakınlarını kaybetmişken, yeni doğum yapmışken bile beyanname ve bildirim göndermek zorunda kaldığını belirterek " Vergi mevzuatımız maalesef ölümü bile mücbir sebep olarak görmemektedir. Bu sebeple, mükellefler için geçerli olan mücbir sebep halinin meslek mensupları için de geçerli olması sağlanmalıdır. Hali hazırda mevcut olan mali tatil, gerçek anlamda meslektaşlarımızın faydalanabileceği bir tatil değildir, meslektaşlarımız olağan zaman da yaptıkları işleri yine bu dönemde de yapmak zorunda kalmaktadırlar. Gerçek anlamda bir mali tatil olabilmesi için, Temmuz ayında verilmesi gereken beyanname bildirimlerin (Haziran ve Temmuz aylarına ait ) Ağustos ayında verilmesi sağlanmalıdır" şeklinde konuştu.

"Dördüncü dönem geçici vergi beyanı kaldırılmalıdır"

Mali tatilin gerçekçi olması gerektiğini dile getiren Çavdar, "Mali tatilin, gerçekçi ve yaşanabilir bir şekle kavuşturulması gerekmektedir. Yetkileri sınırlı, sorumlulukları geniş olan, mali müşavirlik mesleğinin, yetki ve sorumluluğunun dengeli bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir. Düzeltme amaçlı verilen beyan ve bildirimlerde ceza uygulamasından vazgeçilmelidir. Dördüncü dönem geçici vergi beyanı kaldırılmalıdır" dedi.

"Yıllık Gelir veya Kurumlar Vergilerinden indirilmesinin önü açılmalı"

Düzenlemelerin tüm meslek çalışanlarını düşünülerek yapılmasını belirten Çavdar, "Serbest meslek geliri, Gelir Vergisi Kanunu'na göre tahsilat esasına bağlı olmasına karşın, Katma Değer Vergisi Kanunu'na göre hizmetin ifa edilmiş olmasından dolayı tahakkuk esasına bağlı tutulmuştur. Serbest meslek geliri Katma Değer Vergisi Kanunu yönünden de tahsilat esasına bağlanmalıdır. Meslek Mensupları tarafından aracılık ve sorumluluk sözleşmeleri kapsamında mükellefleri adına verilen beyannameler üzerinden tarh edilen verginin binde birinin "Meslek Mensubu Gider Katılım Payı" olarak meslek mensupları tarafından ödenecek Yıllık Gelir veya Kurumlar Vergilerinden indirilmesinin önü açılmalıdır. Yapılacak reformların sadece bir meslek grubuna mal edilmemesi ve tüm serbest meslek mensupları düşünülerek düzenlemelerin yapılması gerekmektedir" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Antalya SMMM Oda Başkanı Çavdar: Mali tatilin, gerçekçi ve yaşanabilir bir şekle kavuşturulması gerekmektedir
Antalya SMMM Oda Başkanı Çavdar: Mali tatilin, gerçekçi ve yaşanabilir bir şekle kavuşturulması gerekmektedir

1 Temmuz, Antalya, Haziran, Vergi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya SMMM Oda Başkanı Çavdar: 'Mali tatilin, gerçekçi ve yaşanabilir bir şekle kavuşturulması gerekmektedir' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Uçurumdan düşerek hayata veda eden Elif'in ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturmada 17 yaşındaki arkadaşı tutuklandı 14:34 Uçurumdan düşerek hayata veda eden Elif'in ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturmada 17 yaşındaki arkadaşı tutuklandı Kayınpederi ve bacanağını öldürüp cezaevine girdi! Karısına yazdığı mektup kan dondurdu! 14:26 Kayınpederi ve bacanağını öldürüp cezaevine girdi! Karısına yazdığı mektup kan dondurdu! Elmalı'daki istismar davasının sanığı anne adına açılan Twitter hesabındaki belgelere erişim engellendi 13:38 Elmalı'daki istismar davasının sanığı anne adına açılan Twitter hesabındaki belgelere erişim engellendi
Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor 13:23 Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor Son Dakika! Erdoğan: Korona salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık 12:11 Son Dakika! Erdoğan: Korona salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık YouTube kanalı için video çekmeye çalışırken denizin ortasında fırtınaya yakalandı 11:53 YouTube kanalı için video çekmeye çalışırken denizin ortasında fırtınaya yakalandı
Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı 11:31 Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı Murat Övüç'ün oğlu trafikte dehşet saçtı! Küfürler yağdırıp ateş ettiği anlar saniye saniye görüntülendi 10:50 Murat Övüç'ün oğlu trafikte dehşet saçtı! Küfürler yağdırıp ateş ettiği anlar saniye saniye görüntülendi

Son Dakika Haberleri
14:48 Elmalı'daki istismar davasının sanığı anne adına açılan Twitter hesabındaki belgelere erişim engeli geldi
14:41 Futbol severlere müjde! Bu sezon maçlara yüzde 50 oranında seyirci alınacak
14:33 Uçurumdan düşerek hayata veda eden Elif'in ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturmada 17 yaşındaki arkadaşı tutuklandı
14:27 Beijing Guoan, Hırvat hoca Slaven Bilic için Fenerbahçe'den bonservis istedi
14:12 ABD Büyükelçiliği inşaatında çalışan 100'den fazla işçi haberleri olmadan işten çıkarıldı
13:45 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Elmalı davası hakkında konuştu: Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz
13:31 Numan Kurtulmuş: AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı 15 puandan fazla
13:22 Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor
13:00 Koşu testine kendisi yerine milli atlet sokmuş! Hakem Ömer Sarı, hafif cezayla kurtuldu
12:50 Hayvanları Koruma Kanunu teklifi Meclis'te! Mal statüsünden çıkarılıp, canlı statüsüne getirilecekler
Futbol severlere müjde! Bu sezon maçlara yüzde 50 oranında seyirci alınacak Futbol severlere müjde! Bu sezon maçlara yüzde 50 oranında seyirci alınacak         
14:42
Beijing Guoan, Hırvat hoca Slaven Bilic için Fenerbahçe'den bonservis istedi Beijing Guoan, Hırvat hoca Slaven Bilic için Fenerbahçe'den bonservis istedi         
14:27
ABD Büyükelçiliği inşaatında çalışan 100'den fazla işçi haberleri olmadan işten çıkarıldı ABD Büyükelçiliği inşaatında çalışan 100'den fazla işçi haberleri olmadan işten çıkarıldı         
14:13
Numan Kurtulmuş: AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı 15 puandan fazla Numan Kurtulmuş: AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı 15 puandan fazla         
13:31
ABD'li giyim lideri GAP, İngiltere'deki tüm mağazalarını kapatma kararı aldı ABD'li giyim lideri GAP, İngiltere'deki tüm mağazalarını kapatma kararı aldı         
12:28
İETT şoförü, sınava girecek öğrenciyi otobüse almadı! Gencin çamurlu ayakkabıları bahane edildi İETT şoförü, sınava girecek öğrenciyi otobüse almadı! Gencin çamurlu ayakkabıları bahane edildi         
12:03
Araç almak isteyenlere yeni haber! Taşıt kredisinde vade sınırları düşürüldü Araç almak isteyenlere yeni haber! Taşıt kredisinde vade sınırları düşürüldü         
11:37
Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak! Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılı için sinyali verdi Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak! Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılı için sinyali verdi         
11:26
Uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Elif'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Gizli yazışmalar ifşa oldu, 4 arkadaşa yakalama kararı çıkarıldı Uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Elif'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Gizli yazışmalar ifşa oldu, 4 arkadaşa yakalama kararı çıkarıldı         
10:48
Son Dakika: Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu Son Dakika: Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu         
09:57
Elmalı davasındaki çocukların yakını aileyi uyardıklarını belirtti Elmalı davasındaki çocukların yakını aileyi uyardıklarını belirtti         
08:08
Ayrılma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vurdu! Saldırgan, o anları sosyal medyada yayınladı Ayrılma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vurdu! Saldırgan, o anları sosyal medyada yayınladı         
08:07
Elmalı davasının sanık çifti ilk kez açıklama yaptı: İstismar yok, babaanne yönlendiriyor Elmalı davasının sanık çifti ilk kez açıklama yaptı: İstismar yok, babaanne yönlendiriyor         
08:02
Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda         
23:40
Şort giydiği için sözlü saldırıya uğrayan kız, yaşadıklarını anlattı: Bedenime rahatsız edici şekilde baktı Şort giydiği için sözlü saldırıya uğrayan kız, yaşadıklarını anlattı: Bedenime rahatsız edici şekilde baktı         
22:22
Kazazedenin parmağı kayboldu, saniyelerle yarışan yakınları parmağı bulamadı Kazazedenin parmağı kayboldu, saniyelerle yarışan yakınları parmağı bulamadı         
20:53
Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş         
17:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2021 14:52:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya SMMM Oda Başkanı Çavdar: "Mali tatilin, gerçekçi ve yaşanabilir bir şekle kavuşturulması gerekmektedir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement