Antalya SMMM Odası'ndan web konferans - Son Dakika

Antalya SMMM Odası'ndan web konferans

30.11.2020 17:45
Antalya SMMM Odası'ndan web konferans, System.String[]

Antalya SMMM Odası tarafından, "Vergi İncelemeleri Kapsamında Tek Düzen Hesap Planı ve 7256 Sayılı Kanun" konulu web konferans düzenlendi.

Antalya SMMM Odası tarafından, "Vergi İncelemeleri Kapsamında Tek Düzen Hesap Planı ve 7256 Sayılı Kanun" konulu web konferans düzenlendi.

Açılış konuşmasını yapan Antalya SMMM Oda Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, Covid-19 virüsünden dolayı hayatını kaybeden meslektaşlarına Allah'tan rahmet, yakınlarına ve meslek camiasına başsağlığı, hastanede tedavi gören meslektaşlarına da acil şifalar diledi. Pandemiden en fazla etkilenen meslek gruplarından birisinin de mali müşavirler olduğunu ifade eden Çavdar, "Mali müşavirler ellerini taşın altına koydu ve ekonominin daha az etkilenmesi için işlerini yapmaya devam ettiler. Fakat meslek camiası olarak yapmış olduğumuz bu özverili çalışmanın karşılığını alamadık. Umut ediyoruz ki, bundan sonra, birçok sektöre yapılan ve yapılması istenen destekler bizim camiamıza da uygulanır. Özellikle tek düzen hesap planından kaynaklı, vergi müfettişlerinin ve SGK müfettişlerinin meslektaşlarımıza yazmış olduğu müteselsilen sorumluluk raporları son dönemlerde odamıza daha fazla gelmeye başladı. Bizlerde bu nedenle böyle bir eğitim semineri yapmayı uygun gördük" dedi.

Söz alan İstanbul SMMM Odası Başkanı Yücel Akdemir'de, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal olarak çok zor günler geçirdiğini, bu dönemin ancak birlik beraberlik içerisinde atlatılabileceğini, meslek odaları ile çatışmanın çok doğru olmadığını dile getirdi. Akdemir, "Tehlike kapımızda, çember daralıyor. Dünyadan aşı haberleri geliyor. Türkiye büyük bir ülke ve sağlık sektöründe hem kamunun hem de özel sektörün çok büyük yatırımları var. Türkiye mutlaka kendi aşını kendisi üretmeli" dedi.

Sunumunu gerçekleştiren İstanbul SMMM Odası Yönetim Kurulu Üyesi Halim Bursalı, ilk olarak vergi incelemelerinde karşılaşılan soru ve sorunlar ışığında Tekdüzen Hesap Planını anlattı. Ardından 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Webinar, gelen sorular cevaplandırılarak sona erdi. - ANTALYA

Antalya SMMM Odası'ndan web konferans
Antalya SMMM Odası'ndan web konferans
Antalya SMMM Odası'ndan web konferans
Antalya SMMM Odası'ndan web konferans
Antalya SMMM Odası'ndan web konferans

Türkiye, Antalya, Açılış, Vergi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya SMMM Odası'ndan web konferans - Son Dakika


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