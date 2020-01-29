Antalya SMMO'da 'Yeni Ekonomide Dönüşüm' konferansı - Son Dakika

Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nda, (SMMMO) 'Yeni Ekonomide Dönüşüm Yönetimi' konulu konferans düzenlendi. Konferansta, Ekonomist Erkin Şahinöz, insan kaynakları yönetimi, risk yönetimi, finansal yönetim, network yönetimi alt başlıklarıyla "Yeni ekonomide dönüşüm Yönetimi" konusunu işledi.



Konferansın açılış konuşmasını yapan Antalya SMMMO Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, Elazığ depreminde hayatlarını kaybeden vatandaşların yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.



Çavdar, "Depremle yaşamak zorunda olan bir coğrafyadayız. Bu anlamda deprem gerçeğine karşı günübirlik çözümler yerine kalıcı çözümler üretmemiz gerekiyor" dedi.



1 Ocak 2020'de uygulaması başlayan SGK-Muhtasar birleşmesi ile ilgili sıkıntıların olduğunu söyleyen Çavdar, "Şubat ayından itibaren tüm illerde uygulanacak ve



temennimiz alt yapı sıkıntıları yaşamamak. Konu ile ilgili 10 Şubat tarihinde bir eğitim semineri düzenlenecek" diye konuştu.



Konuşmasında SÜRGEM (Sürekli Mesleki Eğitim Merkezi) konusuna da değinen Çavdar "Meslektaşlarımız yılda 10 saat uzaktan, 10 saat yüz yüze ve 10 saat de diğer konular olmak üzere toplam 30 saat üç yılda 120 saat eğitimi tamamlamak zorundayız" şeklinde konuştu.



Ekomist Erkin Şahinöz ise insan kaynakları yönetimi, risk yönetimi, finansal yönetim, network yönetimi alt başlıklarıyla "Yeni ekonomide dönüşüm Yönetimi" konularını ele aldı. - ANTALYA