Antalya SMMO'dan MUH-SGK Uygulamaları konulu eğitim semineri - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Antalya SMMO'dan MUH-SGK Uygulamaları konulu eğitim semineri - Son Dakika Ekonomi

Antalya SMMO'dan MUH-SGK Uygulamaları konulu eğitim semineri

6 saat önce

Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından MUH-SGK Uygulamaları konulu eğitim semineri Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Antalya SMMO'dan MUH-SGK Uygulamaları konulu eğitim semineri, System.String[]

Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından MUH-SGK Uygulamaları konulu eğitim semineri Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.


Seminerin açış konuşmasını yapan Oda Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, öncelikle son günlerde yaşanan felaketlerin bir daha yaşanmaması için acil tedbirler alınması gerektiğini dile getirerek, ülke olarak çok daha fazla yardımlaşmak gerektiğini söyledi. Çavdar, "MUH-SGK uygulaması 1 Mart 2020 tarihine ertelendi ama bu erteleme keşke daha önce yapılsaydı da hepimiz iş planlamamızı ona göre yapsaydık. Meslektaşlar olarak talebimizin bu uygulamanın tamamen yürürlükten kaldırılması, eğer kaldırılamıyorsa da, pilot illerdeki uygulamanın devam etmesi yönündedir. Çünkü sistemin altyapısını düşündüğümüzde yaklaşık 2 milyon mükellefin sisteme girişinde çok ciddi sorunlar yaşanacağını düşünüyoruz" dedi.


Çavdar, Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesinde yer alan prime esas kazanç ve süresi ile ilgili bir sorumluluğun özellikle Antalya gibi otellerin, pansiyonların ve tarımın çok olduğu bölgelerde çok ciddi sorunlara yol açacağını söyledi. Çavdar Otellerde sezon başladığında çok fazla işçi alımları olduğunu ve o işçilerin her birinin prime esas kazançlarının, çalışması gereken sürelerin ve asgari ücretten gösterilip daha yüksek maaş alan işçilerin meslek mensupları tarafından tespit edilemeyeceğinin altını çizdi. Bunların mutlaka tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini dile getiren Çavdar, meslek mensupları olarak sorumluluktan kaçmadıklarını ama tespit edilemeyecek konularda da sorumluluğun meslek mensuplarına yüklemenin yanlış olacağını sözlerine ekledi.


"Daha az sorunlarla atlatılabilir"


Antalya Vergi Dairesi Başkanı Metin Uzun ise, günümüzde bütün iş ve işlemlerin elektronik ortama geçtiğini, yeni gelişmelerle birlikte yeni süreçler yaşandığını ve bu süreçlerin herkesin ortak katkılarıyla daha az sorunlarla atlatabileceğini söyledi.


SGK Antalya İl Başkanı Nejat Deniz de, iki önemli kurumunun ortak yaptığı bir proje sonucunda bir arada olduğunu, bu süreçte yaşanan zorlukların, meslek mensuplarının geri dönüşü ile düzeltilmeye çalışıldığını ifade etti . Deniz, bu süreci en az sorunla atlatabilmek için bu seminerlerin faydasını dile getirdi.


Son olarak söz alan TÜRMOB Genel Sekreteri Yahya Arıkan, mesleğin elle defter tutma günlerinden elektronik ortamda beyan göndermeye geldiğini ve bu değişimin önüne kimsenin geçemeyeceğini söyleyerek konuşmasına başladı. TÜRMOB ve Odaların en önemli görevinin bu değişime meslek camiasını hazırlamak olduğunu söyledi. Arıkan, TÜRMOB'un yaptığı çalışmalar hakkında bilgi ver. Seminerde emeği geçen tüm katılımcılara teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı. - ANTALYA

Konyaaltı Belediyesi, Nazım Hikmet Ran, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

750 milyon dolar harcanan Ankapark kapatıldı
TEB'den emeklilere 2 bin 500 TL'ye varan promosyon Koronavirüsü en geç 2 saatte tespit eden yerli kit üretildi Genel Sekreter Yardımcılığından istifa eden Yeşim Meltem Şişli, İBB'nin sitesinde görevinde gözüküyor

Son Dakika Haberleri
20:17 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, hamilelik süresinde sadece yarım kilo aldığını söyledi
19:41 Siber zorbalığa maruz kalan Aslı Bekiroğlu sessizliğini bozdu
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt
18:23 Pınar Altuğ tayt fotoğrafına isyan etti: Her kadının başına gelebilecek bir şey
18:23 Demet Akalın'dan Özgecan Aslan'a mesaj: Bir gün bu düzen değişecek!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 20:37:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya SMMO'dan MUH-SGK Uygulamaları konulu eğitim semineri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]