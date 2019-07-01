Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'na operasyon: 12 gözaltı
1 saat önce
Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'na "rüşvet ve yolsuzluk " iddiasıyla polis tarafından düzenlenen operasyonda 12 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:11 Kaynak: İHA
Şoförler ve Otomobilciler Odası'na "rüşvet ve yolsuzluk " iddiasıyla polis tarafından düzenlenen operasyonda 12 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'na sabah erken saatlerinde operasyon yapıldı. Odada bazı bilgisayarlara, mali kayıtlara ve oda defterlerine el konulduğu belirtildi. Operasyonda aralarında oda çalışanları ile eski taksi durağı başkanlarının bulunduğu 12 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyette ifade işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Oda Başkanı Mehmet Ali Alkan
'ın ise arandığı bildirildi. - ANTALYA
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