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Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'na operasyon

36 dakika önce

ANTALYA Şoförler ve Otomobilciler Odası'na yönelik polis ekiplerince 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' iddialarıyla operasyon düzenlendi.

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ANTALYA Şoförler ve Otomobilciler Odası'na yönelik polis ekiplerince 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' iddialarıyla operasyon düzenlendi. İfadelerine başvurulmak üzere 12 kişi, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'na yönelik sabah erken saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda bazı bilgisayarlara, mali kayıtlara ve oda defterlerine el koyuldu. Aralarında oda çalışanları ile eski taksi durağı başkanlarının da bulunduğu 12 kişi, ifadelerine başvurulmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. İfadeleri doğrultusunda 12 kişiye, gözaltı işlemi yapılıp, yapılmayacağına karar verileceği belirtildi. Oda Başkanı Mehmet Ali Alkan'ın ise arandığı öğrenildi. 


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:58 Kaynak: DHA
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