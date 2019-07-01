Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'na operasyon
36 dakika önce
ANTALYA Şoförler ve Otomobilciler Odası'na yönelik polis ekiplerince 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' iddialarıyla operasyon düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:58 Kaynak: DHA
ANTALYA Şoförler ve Otomobilciler Odası'na yönelik polis ekiplerince 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' iddialarıyla operasyon düzenlendi. İfadelerine başvurulmak üzere 12 kişi, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Antalya Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'na yönelik sabah erken saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda bazı bilgisayarlara, mali kayıtlara ve oda defterlerine el koyuldu. Aralarında oda çalışanları ile eski taksi durağı başkanlarının da bulunduğu 12 kişi, ifadelerine başvurulmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. İfadeleri doğrultusunda 12 kişiye, gözaltı işlemi yapılıp, yapılmayacağına karar verileceği belirtildi. Oda Başkanı Mehmet Ali Alkan
'ın ise arandığı öğrenildi.
- Antalya
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