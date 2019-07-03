Son Dakika Haberleri: Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'na operasyon
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'na operasyon

13 dakika önce

Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'na yönelik düzenlenen 'rüşvet' operasyonunda gözaltına alınan ve içindeki oda başkanının da bulunduğu 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'na operasyon, System.String[]
Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'na yönelik düzenlenen 'rüşvet' operasyonunda gözaltına alınan ve içindeki oda başkanının da bulunduğu 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz pazartesi günü sabah erken saatlerde Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'na 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenlemişti. Operasyonda bazı bilgisayarlara, mali kayıtlara ve oda defterlerine el koyuldu. 10 müşteki ve 50 bilgi sahibinin ifadeleri doğrultusunda belirlenen 20 şüpheli için eş zamanlı baskın yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden ifadesi alınan 12 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. İçinde Oda Başkanı M.A.A., genel sekreter, oda çalışanları ile durak başkan ve taksicilerinin bulunduğu 8 kişi ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 20 klasör dosya ise şüphelilerin arkasından adliyeye gönderildi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:27 Kaynak: İHA
Antalya Emniyet Müdürlüğü, Antalya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Onur Yürüyüşü'nü değerlendirdi: Algı operasyonu Erkek çocuklarına cinsel içerikli film izletip istismarda bulunan temizlik işçisi tutuklandı Diyarbakır'da dev operasyon! 5 milyon 430 bin kök Hint keneviri ele geçirildi 10 bin dolara böbrek! Ameliyat masasında yakalandılar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 14:41:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'na operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]