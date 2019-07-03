Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'na yapılan operasyona 3 tutuklama
38 dakika önce
Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'na yönelik düzenlenen 'rüşvet' operasyonunda adliyeye sevk edilen 8 kişiden 3'ü tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:40 Kaynak: İHA
Şoförler ve Otomobilciler Odası'na yönelik düzenlenen 'rüşvet' operasyonunda adliyeye sevk edilen 8 kişiden 3'ü tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz pazartesi günü sabah erken saatlerde Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'na 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenlemişti. Operasyonda bazı bilgisayarlara, mali kayıtlara ve oda defterlerine el koyuldu. 10 müşteki ve 50 bilgi sahibinin ifadeleri doğrultusunda belirlenen 20 şüpheli için eş zamanlı baskın yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden ifadesi alınan 12 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. İçinde Oda Başkanı M.A.A., genel sekreter, oda çalışanları ile durak başkan ve taksicilerinin bulunduğu 8 kişi ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 20 klasör dosya ise şüphelilerin arkasından adliyeye gönderildi. Yaklaşık 6 saat süren mahkemenin ardından oda başkanı M.M.A.,H.U. ve İ.D. tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA
Diyarbakır'da dev operasyon! 5 milyon 430 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
10 bin dolara böbrek! Ameliyat masasında yakalandılar
Sıcaktan bunalan köpeğin bulduğu çözüm sosyal medyayı salladı
Pencereden girdiği evdeki kadına tecavüze kalkışan sapık, vatandaşlar tarafından darp edildi