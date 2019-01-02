Son Dakika Haberleri: Antalya Soğuğa Aldırmayıp, Yüzdüler

Antalya Soğuğa Aldırmayıp, Yüzdüler

1 saat önce

Soğuğa aldırmayıp, yüzdülerAntalya'nın Demre ilçesinde oturan iki arkadaş Haydar Duman (36) ve Sadık Kırmızıbel (28), hava sıcaklığının 13, deniz suyu sıcaklığının 18 derece olduğu sahilde yüzdü.

Soğuğa aldırmayıp, yüzdüler

Antalya'nın Demre ilçesinde oturan iki arkadaş Haydar Duman (36) ve Sadık Kırmızıbel (28), hava sıcaklığının 13, deniz suyu sıcaklığının 18 derece olduğu sahilde yüzdü. Duman ve Kırmızıbel, aralıksız her gün denize girdiklerini söyledi.

Demre'de özel şirkette iletişim teknikeri olarak görev yapan Haydar Duman ve bir kamu kurumunda görev yapan Sadık Kırmızıbel, denize girdi. Sülüklü Plajı'na gelen iki arkadaş, önce soyunarak ısınma hareketleri yaptı. Kısa koşu ve akrobatik hareketler sonrası Duman ve Kırmızıbel, kapalı ve hafif çiseleyen yağmura rağmen kendilerini Akdeniz'in dalgalı denizine bıraktı. Hava sıcaklığının 13, deniz suyu sıcaklığının 18 derece olduğu günde dalgalar arasında yarım saat yüzen ikili, suda oyunlar oynadıktan sonra dışarı çıktı.

'365 GÜN DENİZE GİRİYORUZ'

Haydar Duman, Bu gördüğünüz plajda 365 gün denize giriyoruz, kesintisiz. Yağmurda, çamurda her zaman denize giriyoruz. Bu plaj derin bir deniz değil. 200 metre açılın su dizinize kadar geliyor. Şu anda deniz suyu sıcaklığı 18 derece, hava sıcaklığı 13 derece. Dolayısıyla deniz daha sıcak olduğu için bizi etkilemiyor. Bu şekilde hiçbir hastalığa yakalanmıyoruz. Sağlıklı yaşıyoruz. Uzun ömürlü yaşamak için denize giriyoruz dedi.

'DÖRT MEVSİM DENİZE GİRİLEBİLİYOR'

Sadık Kırmızıbel de Antalya'nın en sıcak ilçesinde yaşıyoruz. Burada yaz- kış, dört mevsim denize girilebiliyor. Doğuda buz gibi hava varken, biz burada denizin keyfini çıkarıyoruz. Herkese tavsiye ederiz. Kış aylarında yüzmek daha zevkli oluyor. Su sıcak oluyor. Şu anda normal seviyede su diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:42 Kaynak: DHA

Demre, Antalya, Güncel
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